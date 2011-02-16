اختصاص 526 میلیارد ریال تسهیلات بانک مسکن در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا رحیم نژاد عصر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن مازندران در استانداری افزود: بانک مسکن مازندران اکنون دارای 44 شعبه بوده و فعالیت تسهیلات مسکن مهر و سایر تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی را به صورت جدی از تابستان 88 آغاز کرده است.

وی خاطر نشان کرد: عملکرد اعطای تسهیلات مسکن مهر، بانک مسکن مازندران در سال 88 صفر بوده که در یک سال اخیر رشد قابل توجه ای یافته است.

مدیر امور شعب بانک مسکن مازندران با اشاره به اینکه مسئولیت اعطای تسهیلات مسکن مهر برای میزان هفت هزار و 976 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر مازندران به این نهاد واصل شده است تصریح کرد: تاکنون تسهیلات آماده سازی و ساخت به میزان 23 هزار نفر در استان پرداخت شد.

رحیم نژاد با بیان اینکه از یکسال گذشته تاکنون برای 33 هزار واحد مسکن مهر در استان تسهیلات آماده سازی و ساخت داده شده است یادآور شد: میزان اعطای تسهیلات این بانک در بخش مسکن از 16 میلیارد تومان سال 88 به 52 میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

وی گفت: تاکنون 229 میلیارد تومان تسهیلات مسکن به شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت مازندران پرداخت شده است.

مدیر امور شعب بانک مسکن مازندران با بیان اینکه تسهیلات اعطایی این بانک از 153 شعبه بانک ملی استان فراتر رفته است افزود: امسال برای 19 هزار و 500 واحد مازندران تسهیلات مسکن روستایی پرداخت شد.

رحیم نژاد افزود: 13 هزار و 529 میلیارد ریال تسهیلات بافت فرسوده به سه هزار و 522 واحد روستایی مازندران پرداخت شده است.