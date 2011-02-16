مشاوران آموزش و پرورش غرب کشور در همدان گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، نماینده وزیر معین و مشاور وزیر آموزش و پرورش در این همایش از مشاوران جوان به عنوان بازوان توانمند مدیران نام برد و گفت: تاکنون عملکرد مشاوران جوان آموزش و پرورش مثبت بوده است.

محمد رضا هراتی با بیان اینکه مشاوران جوان در اجرای برنامه های آموزش و پرورش موفق هستند، گفت: برگزاری همایش هم اندیشی مشاوران جوان در تعامل و هماهنگی بیشتر مشاوران کشور با یکدیگر موثر است.

هراتی افزود: در این همایش نقاط قوت و ضعف مشاوران بررسی و اطلاعات جمع آوری شده برای رفع کاستی ها به وزیر انعکاس داده می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان نیز در این همایش اظهار داشت: صدور انقلاب اسلامی در مسیر عقلانی و منطقی باید از منظر نظام تعلیم و تربیت باشد و بر اساس منویات مقام معظم رهبری حرکت کند.

عباس حسنی محتشم با بیان اینکه اخبار آموزش و پرورش در صدر اخبار کشور قرار دارد، اظهار داشت: اخبار آموزش و پرورش مانع از نفوذ بسیاری از فرهنگ های غلط در کشور شده است.

حسنی محتشم با تشریح طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش گفت: در اجرای این طرح مرجعیت اجتماعی معلمان احیا شده و اهتمام ویژه ای به بحث جوانان شده است.

مشاور جوان آموزش و پرورش استان همدان نیز گفت: اهداف مشاوران جوان با حمایت های آموزش و پرورش و انتصاب معاونان از مشاوران جوان، تحقق یافته است.

فرشید ماهوری با بیان اینکه برگزاری جشن ازدواج برای 180 زوج فرهنگی و شناسایی جوانان منتخب فرهنگی از مهمترین فعالیت های مشاوران جوان آموزش و پرورش همدان است، افزود: آموزش و پرورش استان همدان 28 مشاور جوان در مناطق و شهرستان ها و معاونت ها دارد.

وی هدف از برگزاری همایش هم اندیشی مشاوران جوان قطب شش کشوری را بررسی عملکرد مشاوران، برنامه ریزی برای آینده و تبادل تجربه بین مشاوران ذکر کرد.

همایش یک روزه مشاوران جوان آموزش و پرورش لرستان، کردستان، مرکزی، ایلام و کرمانشاه به میزبانی همدان برگزار شد.