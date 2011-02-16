شورای شهر عقب نشینی نکرد/ اطلاع رسانی درست نبود

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت مترو در سال آینده به طور متوسط 28 درصد رشد دارد گفت: این افزایش به دلیل تورم سالیانه و تاثیر هدفمند شدن یارانه ها بر هزینه های مترو است که ما رقم تورم را از رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی نیز پایین تر محاسبه کرده ایم.
وی ادامه داد: سال گذشته این رقم 750 تومان بود که سهم شهروندان از این رقم 250 تومان می شد و امسال به 325 تومان افزایش پیدا کرده است اما متاسفانه اطلاع رسانی در این مورد به درستی انجام نشده و اطلاعیه شورا نیز نیز برای رفع نگرانی شهروندان و تاکید بر اینکه مصوبه شورا تغییر نکرده صادر شده است.
روز یکشنبه شورای شهر تهران در جلسه ای غیر علنی مصوب کرد: قیمت بلیت مترو از آغاز اردیبهشت ماه سال 1390 معادل قیمت تمام شده محاسبه می شود که بر این اساس نرخ بلیتهای تک سفره 975 تومان، دو سفره هزار و 725 تومان، بلیتهای اعتباری مدت دار 180 روزه 81 هزار تومان و یکساله 123 هزار تومان تعیین شد.
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