شورای شهر عقب نشینی نکرد/ اطلاع رسانی درست نبود

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت مترو در سال آینده به طور متوسط 28 درصد رشد دارد گفت: این افزایش به دلیل تورم سالیانه و تاثیر هدفمند شدن یارانه ها بر هزینه های مترو است که ما رقم تورم را از رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی نیز پایین تر محاسبه کرده ایم.

وی ادامه داد: سال گذشته این رقم 750 تومان بود که سهم شهروندان از این رقم 250 تومان می شد و امسال به 325 تومان افزایش پیدا کرده است اما متاسفانه اطلاع رسانی در این مورد به درستی انجام نشده و اطلاعیه شورا نیز نیز برای رفع نگرانی شهروندان و تاکید بر اینکه مصوبه شورا تغییر نکرده صادر شده است.

روز یکشنبه شورای شهر تهران در جلسه ای غیر علنی مصوب کرد: قیمت بلیت مترو از آغاز اردیبهشت ماه سال 1390 معادل قیمت تمام شده محاسبه می شود که بر این اساس نرخ بلیتهای تک سفره 975 تومان، دو سفره هزار و 725 تومان، بلیتهای اعتباری مدت دار 180 روزه 81 هزار تومان و یکساله 123 هزار تومان تعیین شد.

در توضیحی که شورای شهر روز چهارشنبه برای رسانه ها ارسال کرده آمده است که براساس مصوبه 23 بهمن ماه سال 1389 شورای اسلامی شهر، یک سوم از هزینه‌های تعیین شده توسط مسافران و دو سوم دیگر توسط دولت و شهرداری (هر کدام یک سوم هزینه) پرداخت شود، به این ترتیب برخلاف توهم به وجود آمده قرار نیست مسافران محترم بلیت مترو را 975 تومان خریداری کنند.

رقم 975 تومان تعیین شده تنها مربوط به بلیت‌های تک سفره است، سهم مسافران مترو از این رقم تنها مبلغ 325 تومان می‌باشد ضمن اینکه این رقم به دلیل تحقق دولت الکترونیک و کاهش عملیات پرهزینه تهیه بلیت‌های تک سفره تعیین شده است.



