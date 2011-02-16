مبارزه جدی با قاچاقچیان دانه درشت صورت گیرد

علی علامه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس ضمن تاکید بر تدوین برنامه های راهبردی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان، گفت : دراین راستااگر لازم شود از طریق حوزه ی استاندارنیز وارد عمل می شود.

وی اظهار داشت: در راستای اثر بخشی بیشتر مقابله با پدیده قاچاق باید مصداق‌های کلان مبارزه با این پدیده نامطلوب را رصد و شناسایی و از این طریق برخوردبا دانه ‌درشتها پویایی هرچه بیشتر اقتصادکشور را تضمین کرد.

جانشین استاندار با اشاره به اینکه ضعفهایی در قانون مبارزه باقاچاق کالاوارزوجود دارد، افزود: دولت، لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین و به مجلس ارائه داده است که با تصویب آن وهمت و پشتکاری که در اعضای مدیران استان و اعضای این کمیسیون وجود دارد گامهای بلندی در رفع این معضل برداشته می شود.

علامه زاده خاطرنشان کرد: هر چه در زمینه برخورد با قاچاق کالا تلاش شود، سلامت اقتصاد کشور بیشتر تضمین شده و برای سالم‌سازی اقتصاد کشور برخورد جدی با این معضل امری ضروری است.

وی با بیان اینکه پرسنل برای کارآمدی بیشتر بایدجدیدترین آموزشها را ببیند اظهارداشت: از آنجای که قانون، اعتبار، نیرو و تجهیزات برای مقابله با قاچاق کالا و ارزمکمل یکدیگرندو باتوجه به شگردهای پیشرفته در قاچاق آموزش نیروی انسانی دستگاههای متولی امری ضروری است.