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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۵۰

علامه زاده در گفتگو با مهر:

مبارزه جدی با قاچاقچیان دانه درشت صورت گیرد

مبارزه جدی با قاچاقچیان دانه درشت صورت گیرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: جانشین استاندارهرمزگان برمبارزه جدی با قاچاقچیان دانه درشت که ضربه های اقتصادی شدیدی بر اقتصاد کشور وارد می کنند تأکید کرد.

علی علامه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس ضمن تاکید بر تدوین برنامه های راهبردی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان، گفت : دراین راستااگر لازم شود از طریق حوزه ی استاندارنیز وارد عمل می شود.

وی اظهار داشت: در راستای اثر بخشی بیشتر مقابله با پدیده قاچاق باید مصداق‌های کلان مبارزه با این پدیده نامطلوب را رصد و شناسایی و از این طریق برخوردبا دانه ‌درشتها پویایی هرچه بیشتر اقتصادکشور را تضمین کرد.

جانشین استاندار با اشاره به اینکه ضعفهایی در قانون مبارزه باقاچاق کالاوارزوجود دارد، افزود: دولت، لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین و به مجلس ارائه داده است که با تصویب آن وهمت و پشتکاری که در اعضای مدیران استان و اعضای این کمیسیون وجود دارد گامهای بلندی در رفع این معضل برداشته می شود.

علامه زاده خاطرنشان کرد: هر چه در زمینه برخورد با قاچاق کالا تلاش شود، سلامت اقتصاد کشور بیشتر تضمین شده و برای سالم‌سازی اقتصاد کشور برخورد جدی با این معضل امری ضروری است.

وی با بیان اینکه پرسنل برای کارآمدی بیشتر بایدجدیدترین آموزشها را ببیند اظهارداشت: از آنجای که قانون، اعتبار، نیرو و تجهیزات برای مقابله با قاچاق کالا و ارزمکمل یکدیگرندو باتوجه به شگردهای پیشرفته در قاچاق آموزش نیروی انسانی دستگاههای متولی امری ضروری است.

کد مطلب 1255659

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