‌نخبگان فارس برای تشکیل شرکتهای تعاونی اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمدحسین گلریز خاتمی در جلسه ای با حضور رئیس بنیاد ملی نخبگان استان فارس گفت: وزارت تعاون از شرکتهای تعاونی دانش بنیان در قالب ایجاد شرایط لازم از قبیل ارائه تسهیلات و تشکیل شرکتهای تعاونی جهت افرادی که نخبه بوده وایده وخلاقیت لازم را دارند ولی سرمایه کافی ندارند حمایت می کند.

وی افزود: شرکتهای تعاونی دانش بنیان با توجه به محوریت دانش در این شرکتها می توانند گام بسیار بزرگی در تمام زمینه های علمی و اقتصادی کشوربردارند.

مدیر کل تعاون استان فارس با اشاره به فعالیت تعاونیهای دانش بنیان گفت: تعاونیهای دانش بنیان با هدف توسعه فرهنگ تعاون در بین نخبگان و فرهیختگان کشور به منظور توانمند سازی و حمایت از نخبگان کشور در اجرای طرح وایده های آنان تشکیل می شود.

وی تصریح کرد: تعاونیهای دانش بنیان تعاونیهایی هستند که با عضویت فارغ التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا نخبگان براساس مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا مخترعین و مبتکرین (شرط بر ثبت اختراع و ابتکار) و یا برگزیدگان المپیادهای علمی داخلی و خارجی و یا برگزیدگان جشنوراه خوارزمی و براساس قوانین و مقررات بخش تعاون تأسیس و راه اندازی می شوند.

وی افزود: این تعاونیها اهدافی مانند هم افزایی ثروت و تجاری سازی طرحهای مبتکرین، تحقیق، ابتکار، اختراع، جذب و تبدیل ایده ها و ابتکارات و نوآوریها به سمت تولید و اشتغال پایدار و توانمندسازی دانش آموختگان به منظور ورود به فضای کسب و کار و همچنین حمایت و سمت دهی به نوآوری ها در جهت تولید فن آوریهای برتر را دنبال می کنند.

گلریز خاتمی اذعان داشت: افرادی که می خواهند درقالب تعاونیهای نخبگان اقدام کنند باید به تایید بنیاد ملی نخبگان ویا بنیاد علمی نخبگان شهید فهمیده برسند.

در ادامه رئیس بنیاد ملی نخبگان استان فارس گفت: تمام سعی وتلاش ما بر این است که بتوانیم از نخبگان جامعه حمایت کنیم وبا تعریف بسته های حمایتی مختلف موجبات پیشرفت و ترقی، ایده و فکر نخبگان فراهم شود وجامعه به سوی نخبه پروری سوق داده شود.

علی خلفی نژاد افزود: تشکیل کمیته تجاری سازی اختراعات وکار گروه تخصصی فی مابین اداره کل تعاون استان فارس وبنیاد ملی نخبگان موجب تسریع در تشکیل شرکتهای تعاونی نخبگان و بالطبع استفاده از امکانات بخش تعاون در راستای عملیاتی شدن طرحهای نخبگان می شود.