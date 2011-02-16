90 مدال، جام و تندیس مسابقات جهانی به موزه حضرت رضا (ع) اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجیدرضا مهردوست ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به ارادت نخبگان علمی و قهرمانان ورزشی به آستان مقدس حضرت رضا (ع) اهدای مدال به موزه حضرت رضا (ع) افزایش یافته که بر اساس مدت مشابه سال قبل تا کنون از رشد 20 درصد برخوردار بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این مدال ها که توسط نخبگان علمی و ورزشی مانند محمد کشاورز "نشان سیمون بولیوار"، دکتر امر الله احمدی "5 مدال طلا، 2 مدال نقره، یک مدال برنز"، دکتر شاهین زوارقی "دو مدال نقره جهانی علمی"، محمد صمد نیک خواه بهرامی "2 مدال طلا و یک مدال برنز آسیایی"، علیرضا نصر آزادانی "4 مدال طلا، 9 مدال نقره، 11 مدال برنز مسابقات آسیایی و جهانی"، علیرضا کاظمی نژاد "یک مدال طلای المپیک نوجوانان"، محمد حسین برخواه "2 مدال طلا، 4 نشان، 5 جام" به موزه اهدا شده اند، در معرض نمایش عموم قرار گرفته اند.

وی با اشاره به این که موزه آستان قدس رضوی بیشترین بازدید کننده را در میان موزه های کشور دارد و بهترین جا برای نمایش دستاوردهای علمی و ورزشی موزه حضرت رضا (ع) می باشد افزود: در راستای ارائه خدمات مطلوب برای نمایش مدال های اهدایی ویترین ها به نورهای رشته ای ال ای دی مجهز شده و تمامی مدال ها به صورت موضوعی در معرض نمایش عموم قرار گرفته اند و با توجه به تعداد فراوان مدال های اهدایی گنجینه مدال بزودی توسعه می یابد.