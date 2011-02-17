کاخ سلیمانیه بعنوان کاخ موزه البرز بازگشایی می شود

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کاخ سلیمانیه در داخل محوطه دانشکده کشاورزی کرج، بنایی قدیمی وسیع وزیبای ازدوره قاجار قرار دارد که باقیمانده یکی ازکاخ های مجلل و زیبای دوره فتحعلی شاه به شمار می رودکه باهمت میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان البرز به زودی بعنوان اولین موزه البرزشناسی بازگشایی خواهد شد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان البرز در خصوص تاریخچه این بنا گفت: کاخ سلیمانیه به دستورسلیمان میرزا، فرزند فتحعلی شاه وتوسط صدراصفهانی معمارسرشناس این دوره ساخته شده است که قسمتی از مجموعه کاخ سلیمانیه که به علت دارابودن تزئینات داخلی و به خصوص دو تابلوی نقاشی رنگ و روغن برروی دیوارهای شرقی و غربی آن ، حائز اهمیت است که در این نقاشیها تصاویری ازفتحعلی شاه قاجار با فرزندان پسرش و آغامحمدخان قاجار دیده می شود.

پوینده در ادامه افزود: آنچه هم اکنون از مجموعه کاخ سلیمانیه باقی مانده، عبارتست از یک کوشک یا بنای مستطیل شکل که برروی ستون ها و جرزهای آجری ساخته شده و از سطح زمین حدود 5.2 متر ارتفاع دارد.

وی گفت: بنای مزبور عبارتست از یک تالار اصلی و مستطیل شکل دروسط و دو راهرو در سمت غرب و شرق آن که از جانب شمال و جنوب دو پلکان به هریک از راهروهای مزبور راه می یابد. بنای کنونی کاخ سلیمانیه جزو کوچکی ازمجموعه بناهای مفصل قلعه و قصر سلیمانیه ، شامل عمارت گلشن، ساختمان کلاه فرنگی، بیرونی و حرمسرای فتحعلی شاه، ساختمان اندرونی ، برج بلند فراش آباد عمارت درقرمز(باغ انگوری)، باغ فراش آباد، باغشاه اول، باغشاه دوم وباغ فردوس است.

پوینده عنوان کرد: بنابراین اطراف بنای فعلی، ساختمان ها و برج های زیادی وجود داشته که کاملا تخریب شده است.

وی یادآور شد: هم اکنون گچ بری ها و نقاشی های کاخ، مرمت و بازسازی وسقف بنا که چوبی است ، استحکام بخشی شده است که تا پایان سال بعنوان اولین کاخ موزه استان البرز با به نمایش گذاشتن میراث به یادگار مانده از نیاکان ما کار خود را آغاز خواهد کرد.

این مسئول در پایان گفت: در ایام عید بازدید از این مکان برای عموم آزاد و رایگان خواهد بود.