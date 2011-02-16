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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

رضایی تاکید کرد:

سیاسیون مرزبندی خود را مشخص کنند/ خون "ژاله" ترفند آمریکا را خنثی کرد

سیاسیون مرزبندی خود را مشخص کنند/ خون "ژاله" ترفند آمریکا را خنثی کرد

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نخبگان و فعالان سیاسی نباید سکوت کنند و تماشاچی باشند، بلکه باید مرزهای خود را دقیقا با فتنه گران مشخص کنند، تصرح کرد: خون صانع ژاله ترفند ناشیانه و عجولانه آمریکا را در 25 بهمن ماه را خنثی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای شرکت در تشییع پیکر شهید صانع ژاله در تجمع دانشجویان و مردم حاضر شده بود گفت : باید با فتنه گران روز 25 بهمن برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

دکتر محسن رضایی با بیان این که ملت ایران با خون جوانان خود در انقلاب و دفاع مقدس پیروز شده است، تصریح کرد: تداوم این انقلاب و نظام هم با خون همین شهدا تضمین خواهد شد؛ خون صانع ژاله ترفند ناشیانه و عجولانه آمریکا را در 25 بهمن ماه خنثی کرد، آمریکا قصد داشت که با تحرکاتی در ایران بر شکست خود در مصر پوشش بگذارد و وانمود کند که شرایط ایران هم مثل مصر است ولی ملت ایران آن را خنثی کرد .
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که نیروهای انقلاب باید خط خود را از جریانات فتنه گر مشخص سازند اظهار داشت : ما باید بدون هیچ تردیدی در اتوبان ولایت فقیه و پشت سر رهبری حرکت کرده و از این مسیر خارج نشویم. برای کسانی که یک زمانی شناسنامه ای در انقلاب داشتند و امروز کنار مریم رجوی قرار گرفته و آمریکا آنها را عمله خود کرده متاسف هستم.
 
رضایی با بیان این که ملت ایران درک عمیقی از شرایط دارند خاطر نشان کرد: ملت ایران یک بار دیگر نشان داد که یک گام جلوتر از خواص، نخبگان و مسئولان هستند؛ نخبگان و فعالان سیاسی نباید سکوت کنند و تماشاچی باشند، بلکه باید مرزهای خود را دقیقا با فتنه گران مشخص کنند.
 
گفتنی است دانشجویان و مردم حاضر در مراسم تشییع شهید ژاله از بصیرت محسن رضایی در فتنه روز 25 بهمن قدردانی کردند.
کد مطلب 1255665

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