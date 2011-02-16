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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۳۲

احمدی بیغش:

واکنش نمایندگان مجلس به اقدامات فتنه گران نباید فروکش کند

واکنش نمایندگان مجلس به اقدامات فتنه گران نباید فروکش کند

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامی که دیروز نمایندگان مجلس در واکنش به خیانت فتنه گران انجام دادند باید 15 ماه گذشته انجام می شد و این قیام در مجلس نباید فروکش کند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمود احمدی بیغش عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری در شهر شازند افزود: ملت ایران در 10 سال گذشته 10 انتخابات برگزار کرده است که این امر نشان دهنده مردمی بودن انقلاب و نظام ایران است که در هیچ کجا سابقه نداشته است.

احمدی بیغش افزود: مردم نشان دادند جلوتر از مسئولان پیش می روند و بصیرت لازم را دارند و این ما هستیم که  از آنها عقب هستیم.

وی با تاکید بر اینکه بر همه لازم است چهره مخوف فتنه گران را آشکار کنند گفت: بر ما لازم است در هر جا و هر مقامی که هستیم بر علیه فنته گران قیام کنیم.

نماینده مردم شازند با تاکید بر اینکه بایستی این راه ادامه پیدا کند تا کسانی که به کشور خیانت کردند مجازات شوند گفت: آمریکا نیز به خاطر این خیانت این سران فتنه حتی حمایتی را که از شاه معدوم کرد از این افراد نکرده است.

وی ضمن یادآوری دو دانشجوی شهید در حادثه 25 بهمن ماه گفت: یکی از شهدا حافظ قرآن و عامل به قرآن بود که توسط فتنه گران به شهادت رسید.

کد مطلب 1255667

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