ظرفیت پهانی باند اینترنت افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در دشتی، رضا تقی پور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در برنامه پنجم توسعه رشدی 700 تا 800 درصدی را خواهد داشت.

وی به دستاوردهای بدست آمده کشورمان در سالیان اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: دستاوردهای بزرگ علمی که در زمینه های مختلف هسته ای، پزشکی و فضایی در کشور محقق شده فراتر از حد انتظار بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هم اکنون از نظر علمی در بین 10 کشور برتر دنیا قرار گرفته ایم و در زمینه های فضایی و هسته ای نیز به ترتیب جزء هشتمین و نهمین کشورهای برتر جهان هستیم .

فرماندار دشتی نیز در این نشست گفت: در دور اول سفر هیئت دولت به استان بوشهر، هشت پروژه و در دور دوم سفر نیز پنج پروژه در مجموع با اعتباری بالغ بر70 میلیارد ریال به تصویب رسید.

سید علی هاشمی افزود: برای دور سوم سفر نیز بیش از 104 مورد به استان پیشنهاد شده که تاکنون 15 مورد ویژه شهرستان به تصویب کارگروه نهایی استان رسیده است.

وی رسیدگی به خواسته ها و مشکلات فرهنگی و علمی این شهرستان را یکی از انتظارات مردم این شهرستان در سفر سوم هیئت دولت عنوان کرد.