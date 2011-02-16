عملیات اجرایی و بهره برداری از 20 طرح بهداشتی در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، تعمیرات اساسی و تجهیز اورژانس بیمارستان فاطمه زهرا و بخش های مختلف مرکز درمانی بنت الهدی، سالن کنفرانس و غذاخوری، نمازخانه، مجتمع آزمایشگاهی، لابراتوار زبان، مجتمع کلاس های آموزشی و ساختمان اداری پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به بهره برداری رسید.

تجهیز تالار ابن سینا و بازسازی ساختمان های این دانشگاه، خرید پنج دستگاه اتوبوس، تکمیل ساختمان آزمایشگاه و معاونت غذا و دارو با اعتباری بالغ بر 39 میلیارد و 410 میلیون ریال از دیگر پروژه های بهداشتی استان بوشهر بود که به بهره برداری رسیده است.

همچنین ساخت دانشکده پزشکی، دانشکده دندان پزشکی، بیمارستان 38 تختخوابی دیر، تالار کتابخانه مرکزی و تکمیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اعتبار 249 میلیارد و 520 میلیون ریال آغازشد.