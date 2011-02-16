8 هزار دانش آموز لرستانی به مناطق عملیاتی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی در جلسه ستاد شاهد استان در سخنانی اظهار داشت: اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب در قالب کاروان های راهیان نور یکی از برنامه های محوری حوزه معاونت پرورشی آموزش و پرورش استان است.

وی با تشریح اهداف اجرای این برنامه، یادآور شد: برگزاری این برنامه ها در نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت و از خودگذشتگی در بین دانش آموزان موثر است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان به همکاری خوب آموزش و پرورش استان و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان برای اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب اشاره کرد و گفت: امسال در مرحله اول بیش از 8 هزار دانش آموز به این مناطق اعزام شدند که با برنامه ریزی های انجام گفته درصدد افزایش این تعداد با اولویت دانش آموزان مدارس شاهد هستیم.

ماکنعلی همچنین از برگزاری کلاس های جبرانی و تقویتی برای دانش آموزان شاهد و ایثارگر استان خبر داد و افزود: ستاد شاهد استان بایستی با شناسایی دانش آموزان شاهد و ایثارگری که نیاز به تقویت درسی دارند، کلاس های تقویتی را به صورت متمرکز آموزشگاهی برگزار کند.

مدیرکل بنیاد و شهید و امور ایثارگران استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی از برگزاری جشن تکلیف 165 دانش آموز شاهد و ایثارگر استان در اسفندماه خبر داد و گفت: بایستی با برگزاری شایسته این جشن روزی مانگار را برای آنان فراهم کنیم.

اسکندری همچنین درخصوص برگزاری مسابقات ورزشی مدارس شاهد استان نیز عنوان کرد: جوایز تیم های برتر این مسابقات با همکاری آموزش و پرورش تهیه شده است.