به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر ناصر الهی ظهر چهارشنبه در میزگرد بازار‌شناسی و راهکارهای ورود فرش دستباف ایران در بازارهای جدید که در سالن همایش‌های مجتمع اداری اصناف قم برگزار شد، با اشاره به رموز ماندگاری در بازارهای جهانی گفت: تنها کسانی می‌توانند در بازارهای جهانی حضور و حیات داشته باشند که بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند و رقابت کنند.



صنعت فرش باید رقابتی شود



وی با تاکید بر اینکه اگر ایران بخواهد حضور خود را در بازارهای جهانی حفظ کند باید بتواند رقابتی شود، اظهار داشت: امروزه می‌بینیم که بسیاری از صنایع جای خود را به صنایع دیگر می‌دهند و اگر بخواهیم این وضعیت برای فرش دستباف پیش نیاید باید به صورت کاملا علمی با فرش دستباف برخورد کرد.



الهی با تأکید بر تجاری سازی صنعت فرش گفت: صرفا نظریه‌های غیر علمی مرتبط با صنعت نمی‌تواند کارساز باشد و باید شرایط امروز و صنعت با یکدیگر تلفیق شود تا تجاری سازی شود.



باید در تمام سطوح از تولید تا صادرات فرش از دانش روز و رایانه بهره برد



وی فرش را آمیزه‌ای از هنر و صنعت دانست و افزود: صنعت فرش حتما باید با نوآوری امروز تلفیق شود و در سطوح مختلف از جمله طراحی، بافت، رنگ آمیزی، تثبیت رنگ و... باید از دانش روز و رایانه بهره‌مند شویم و اگر این کار را نتوانیم انجام دهیم و با علم روز همراه نشویم قطعا شکست خواهیم خورد.



عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم با تاکید بر مشتری مداری، ایجاد تنوع و انعطاف پذیری در خصوص صنعت تولید و صادرات فرش گفت: مدیریت باید مبتنی بر مشتری مداری باشد و ما نباید بدون در نظر گرفتن نظر خارجی‌ها و بدون روان‌شناسی آن‌ها اقدام به صادرات کنیم.



وی با بیان اینکه باید کاملا نظر بازارهای هدف را سنجید، تصریح کرد: بیگانگی و عدم درک مسائل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی صادرات فرش ما را به بحران می‌برد.



الهی رمز مانایی در چرخه صادرات را سلیقه یابی و انجام تحقیقات در این زمینه دانست و افزود: اگر بخواهیم هنر فرش را همچنان حفظ کنیم باید کاملا علمی و راهبردی فکر کنیم و حتی از سلیقه و نظر هر خانواده در بازارهای هدف آگاه باشیم.



کارگاه‌های تولید فرش شناسنامه دار شوند



وی انضباط در بازار را یکی از موئلفه‌های موفقیت در عرصه صادرات فرش عنوان کرد و گفت: کارگاه‌های ما باید شناسنامه داشته باشند چرا که در حال حاضر ممکن است فرش غیرایرانی مثلا از کشور ترکیه به اسم فرش ایران صادر شود.



عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم در ادامه در خصوص چالش‌های صنعت فرش گفت: مشکل کمبود نیروی انسانی با توجه به اینکه قشر تحصیل کرده رغبت چندانی به بافت قالی ندارند، عدم تلفیق هنر و صنعت، بحران اطلاع رسانی و تبلیغات، مشکلات زیرساختی، تحریم، حقوق و دستمزد و... از جمله بخشی از مشکلات در این حوزه است.



وی در پایان تاکید کرد: مدیریت در حوزه صنعت فرش باید شبکه‌ای شود، تولید و صادرکنندگان سایت داشته باشند و بر طبق سلیقه مشتری تولید کنند.

