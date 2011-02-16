فرصت سران فتنه برای اصلاح رفتارهایشان به پایان رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، محمد آشوری با بیان اینکه ملت انقلابی ایران، خود مبنای تحولات و تغییر است، اظهار کرد: دعوت به اردوکشی خیابانی درست به فاصله سه روز از حماسه میلیونی مردم در 22 بهمن، چه مفهومی را به ذهن متبادر می‌کند.

وی در ادامه حمایت آمریکا از فتنه‌گران را ننگ ابدی برای آنان عنوان کرد و آن را گواهی بر بی‌هویتی و بی‌ارزش بودن آنان نزد مردم دانست.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، بندرخمیر و حاجی‌آباد در مجلس شورای اسلامی، گفت: برخی به دنبال سنخیت بخشی میان قیام عدالت طلبانه ملت مصر با تحرکات فتنه‌وار موسوم به جنبش سبز هستند اما غافل و کور از درک آنند که فریاد عدالت طلبی ملت‌های منطقه در جهت نفی و نهی وابستگی به غرب و آمریکاست و این در حالی است که آشوب آفرینان عامل رخدادهای اخیر، مورد حمایت مستقیم سران مفسد کاخ سفید قرار دارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با بیان تحلیلی از علل وقوع رخدادهای اخیر نیز تصریح کرد: آمریکا با هدف منحرف کردن جریان تغییرات از کشورهای دیکتاتوری و با رویکرد حفظ حاکمیتهای مستبد وابسته به خود، مترصد آن است تا کشور اسلامی‌مان را نیز ملتهب از تغییرات اخیر جلوه دهد اما مردم ایران با هوشیاری و درایت راه را بر این تفکر شوم سد کرده‌اند و اجازه التهاب آفرینی را به شمار اندک وابسته و فریب خورده نخواهند داد.

آشوری همچنین اجرای کامل طرح ایران هراسی در منطقه از سوی غرب را نیاز به بی ثبات سازی توامان فضای سیاسی و اجتماعی داخلی کشورمان دانست و عنوان کرد: در اجرای این نقشه شوم، مشتی فریب خورده بازیچه دست قدرت‌های مستکبر شده‌اند و اکنون با رفتار خائنانه شان صلاحیت گذشته خود را که نتیجه اعتماد مردم، امام (ره) و رهبری انقلاب بوده است را بر باد داده‌اند و هر عمل و رفتارشان مصداق گام زدن در رکاب بیگانگان شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انقلاب اسلامی محدود به افراد و یا جریان‌ها و گروه‌ها نیست، خاطرنشان کرد: سران فتنه در برابر انبوه نفرت ملت قرار گرفته‌اند و فرصت آنها برای اصلاح رفتارهایشان نیز به پایان رسیده است.

عضو هیئت رییسه مجلس با اشاره به عزم جدی نمایندگان ملت در مجلس در برخورد با عوامل اصلی این فتنه انگیزی‌ها به موضوع تشکیل کمیته ویژه‌ای از سوی مجلس و با عضویت روسای کمیسیون‌های تخصصی با این حوزه اشاره کرد و گفت: نمی‌توان اجازه داد که مدام برخی با جنجال آفرینی و شیطنت، عرصه برای توسعه کشور تنگ کنند.