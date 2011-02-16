همدان قطب همگرایی در حوزه اسلامی و شیعی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدحسین ترکمن در نخستین گنکره شعر گلواژه‌های انتظار اظهار داشت: استان همدان مرکز ثقل اطاعت از ولی امر مسلمین است و علما و بزرگان بسیاری از استان همدان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشته اند.

وی با بیان اینکه امروز دنیا علیه انقلاب اسلامی به وحشیانه‌ترین شکل عمل می‌کند و دشمنان اسلام ولایت فقیه را هدف قرار داده‌اند، ادامه داد: شعرا، هنرمندان، نویسندگان و فرهنگ دوستان باید در مقابل کفر شبکه‌های برون‌مرزی بایستند و به ترویج تفکر امامت و ولایت بپردازند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان افزود: مرکز ثقل استقلال و عزت ایرانیان ولایت فقیه و ارزش‌هاست که امروز با هدایت و رهبری ولایت فقیه موفقیت‌های چشمگیری محقق شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن نیز روز برگزاری کنگره شعر گلواژه‌های انتظار در شهرستان رزن را روز ناب شعر و شاعری در این شهرستان دانست و گفت: 260 اثر شامل 173 شعر کهن، 41 شعر نو و 46 قطعه ادبی به دبیرخانه این کنگره ارسال شده بود.

علی مرادی نور افزود: این کنگره امسال به صورت استانی و در سال‌های آینده به صورت ملی و به میزبانی شهرستان رزن برگزار خواهد شد.

در پایان این مراسم از 23 شاعر تجلیل شد.