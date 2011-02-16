آموزشگاه استثنایی تاجیک در رباط کریم گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رباط کریم، رئیس اداره آموزش وپرورش بوستان و گلستان رباط کریم عصر چهارشنبه در مراسم گشایش این آموزشگاه طی سخنانی خاطرنشان کرد: ساخت و احداث مراکز آموزشی از جمله صالحاتی که گاه در تمامی طول تاریخ باقی می ماند.

سید ضیاء چراغی پیرامون آموزشگاه استثنایی تاجیک اظهار داشت: این آموزشگاه در زمینی خیری به مساحت سه هزار و 100 مترمربع و زیربنای یک هزار و 320 متر مربع با سازه فلزی احداث شده است.

وی درخصوص هزینه های ریالی صرف شده در این طرح عنوان کرد: آموزشگاه استثنایی تاجیک با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به بهره برداری رسیده است.

این مسئول ادامه داد: امر مقدس مدرسه سازی در کشور دیگر به بودجه های دولتی محدود نیست بلکه افراد خیر از تمامی اقشار جامعه به این امر مهم همت نهاده و تاکنون مدارس بسیاری را در اقصی نقاط کشور به بهره برداری رسانده اند.

رباط کریم در وسعتی نزدیک به 329 کیلومترمربع و جمعیتی بالغ بر 614 هزار و 586 نفر از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود که در آن اقوامی با گونه های فرهنگی مختلف زندگی می کنند.

