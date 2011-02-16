200 مورد بازرسی از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی لرستان صورت گرفت

محمد رضا واعظی پور در این رابطه در سخنانی با بیان اینکه بازرسی و نظارت بر تولید کلیه واحدهای تولیدی یکی از وظایف ذاتی اداره کل استاندارد است، اظهار داشت: در همین راستا و با توجه به اهمیت استاندارد سازی مصالح ساختمانی بازرسی از این واحدها از ابتدای سالجاری در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به انجام 200 مورد بازرسی از سطح این واحدهای تولیدی، ادامه داد: خوشبختانه با توجه به فرهنگ سازی صورت گرفته روند رو به رشد واحدهای دارای پروانه کاربرد نشان استاندارد در بخش مصالح ساختمانی استان نشانه موفقیت این اداره کل در این زمینه است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان همچنین از کلیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مصالح ساختمانی و همچنین آحاد مردم استان خواست که با توجه به اهمیت موضوع، تولید،عرضه و مصرف مصالح با کیفیت و دارای نشان استاندارد ملی ایران را در دستور کار قرار دهند.

واعظی پور در بخش دیگری از سخنان خود به اجباری شدن نصب ترمز "ای بی اس" اشاره کرد و بیان داشت: کلیه خودروها و وسایل نقلیه باری ومسافربری به جز موتور سیکلت الزاما" می بایست از ابتدای سال 90 مجهز به سیستم ترمز ضدقفل شوند.

وی افزود: سیستم ترمزگیری خودرو برمبنای یکصد و سومین اجلاس شورای عالی استاندارد مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته و آگهی های قانونی آن نیز منتشر شده است.