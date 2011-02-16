"صیدایی" معاون برنامه ریزی استانداری البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید اسکندر صیدایی با پیشنهاد استاندار البرز و موافقت وزیر کشور به عنوان معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری البرز منصوب شد.

صیدایی دارای مدرک تحصیلی دکترای برنامه ریزی است و دارای تجارب کاری در زمینه برنامه ریزی توسعه و چشم انداز پایدار در کشور و آمایش سرزمینی است .

صیدایی، 10 سال سابقه فعالیت در واحدهای مختلف استانداری و معاونت برنامه ریزی استانداری اصفهان را در کارنامه کاری خود دارد.

وی استاد دانشگاه اصفهان و مولف چند کتاب درسی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در زمینه برنامه ریزی است.

پیش از این کاوه حدادپور سریرست معاونت مالی و برنامه ریزی استانداری البرز بود وی در دوران حضور در فرمانداری کرج و دوران مسئولیت در استانداری البرز با نگاهی تخصصی به مسائل شهری زمینه تغییر بسیاری از کلیشه ها در جلسات به ویژه کارگروههای تخصصی را ایجاد کرد.

امید می رود انتصاب جدید نیز زمینه تحولات جدی در استانداری البرز را فراهم کند، استان تازه تاسیس البرز از ضعفهای زیرساختی بسیاری رنج می برد که نیازمند برنامه ریزی علمی و تخصصی از سوی کارسناسان است.



تفکیک و تخصیص اعتبارات استانی و برنامه ریزی برای اولویت بندی اعتبارات استان از جمله برنامه های مهم پیش روی این معاونت است.