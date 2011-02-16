کلیت طرح توسعه کتابخانه ها در کنار مساجد و مدارس به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد نجمه خدادادی، مدیر کل نهاد کتابخانه های خراسان رضوی عصر امروز در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خراسان رضوی سه طرح اجباری شدن حضور روسای ادارات کتابخانه ها در جلسات اداری شورای شهرستان ها، کلیت طرح توسعه کتابخانه ها در کنار مساجد و مدارس و حضور فرمانداران شهرستان ها در جلسات انجمن استان و گزارش عملکرد و بیان مشکلات شهرستان در حوزه کتابخانه ها را عنوان کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

وی با اشاره به طرح توسعه کتابخانه در کنار مساجد و مدارس تصریح کرد: تمامی نهادهای ذی ربط موظف شدند که در کنار و در داخل هر مسجد و هر مدرسه ای کتابخانه ای ایجاد کنند، به نحوی که مردم محل نیز بتوانند با برنامه از آن استفاده نمایند.

مدیر کل نهاد کتابخانه های خراسان رضوی ادامه داد:مقرر شد دولت نیز با اختصاص اعتبارات مناسب و در خور به تقویت طرح مسجد، کتابخانه و مدرسه بپردازد.

خدادادی افزود: نهادها کتابخانه های خراسان رضوی موظف شد طرح راهکارهای ترویج مطالعه در سطح استان را تهیه و ارائه دهد.

مدیر کل نهاد کتابخانه های خراسان رضوی با بیان بحث حساس سازی مطالعه اذعان داشت: ما در موضوع حساس سازی مسئولین و رسانه ها به حوزه کتابخانه موفق بوده ایم، اما حساس کردن مردم هزینه بر و زیر بنایی است.

خدادادی افزود: صدا و سیما، آموزش و پرورش، اوقاف و مساجد باید درارتقا فرهنگ مطا لعه به ما و مردم کمک کنند تا از آسیب های دیگر اجتماعی و فرهنگی جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش خیرین در سراسر کشور تاکید کرد: تنها در سال جاری کمک های مردم به مدارس از مرز یک هزار میلیارد تومان فراتر رفت و امیدواریم از این تجارب موفق برای احداث کتابخانه و اهدای کتاب نیز صورت پذیرد.