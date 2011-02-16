ساخت بیمارستان مجهز در شهر جدید هشتگرد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی عصر چهارشنبه در نشست مدیران اداراات و دستگاههای ساوجبلاغ اظهار داشت: جمعیت زیاد شهر جدید هشتگرد نیازمند ارائه خدمات مناسب است و با آغاز ساخت 80 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید هشتگرد ،ایجاد بیمارستانی مجهز در این شهر مورد نیاز است.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: با تکمیل خانه های در حال ساخت مهر در آینده ای نه چندان دور ،حدود 250 هزار نفر به جمعیت 40 هزار نفری فعلی این شهر افزوده خواهد شد.

وی گفت: ساخت بیمارستان از 17 سال پیش در این منطقه آغاز شد و این طرح درمانی به سبب کمبود اعتبارات،با 25درصد پیشرفت فیزیکی نیمه کاره رها شد.

این مسئول بیان کرد: تکمیل و تجهیز بیمارستان 96 تختخوابی شهر جدید هشتگرد درلیست مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به ساوجبلاغ هم قرار گرفت.

حدادی گفت: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد باید با جدیت بیشتری نسبت به جذب اعتبار برای تکمیل و تجهیز این طرح بزرگ بخش درمان تلاش کند.

وی بیان کرد: برای تکمیل و تجهیز این بیمارستان حدود شش میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.



