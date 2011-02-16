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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۳۹

ساخت بیمارستان مجهز در شهر جدید هشتگرد ضروری است

ساخت بیمارستان مجهز در شهر جدید هشتگرد ضروری است

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ گفت: با آغاز ساخت 80 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید هشتگرد ،ایجاد بیمارستانی مجهز در این شهر مورد نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی عصر چهارشنبه در نشست مدیران اداراات و دستگاههای ساوجبلاغ  اظهار داشت: جمعیت زیاد شهر جدید هشتگرد نیازمند ارائه خدمات مناسب است و با آغاز ساخت 80 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید هشتگرد ،ایجاد بیمارستانی مجهز در این شهر مورد نیاز است.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: با تکمیل خانه های در حال ساخت مهر در آینده ای نه چندان دور ،حدود 250 هزار نفر به جمعیت 40 هزار نفری فعلی این شهر افزوده خواهد شد.

وی گفت: ساخت بیمارستان از 17 سال پیش در این منطقه آغاز شد و این طرح درمانی به سبب کمبود اعتبارات،با 25درصد پیشرفت فیزیکی نیمه کاره رها شد.

این مسئول بیان کرد: تکمیل و تجهیز بیمارستان 96 تختخوابی شهر جدید هشتگرد درلیست مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به ساوجبلاغ هم قرار گرفت.

حدادی گفت: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد باید با جدیت بیشتری نسبت به جذب اعتبار برای تکمیل و تجهیز این طرح بزرگ بخش درمان تلاش کند.

وی بیان کرد: برای تکمیل و تجهیز این بیمارستان حدود شش  میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

 
 
کد مطلب 1255685

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