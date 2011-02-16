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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۱۱

دهمرده تاکید کرد:

توسعه فرهنگی از برنامه های محوری مدیریت اجرایی لرستان است

توسعه فرهنگی از برنامه های محوری مدیریت اجرایی لرستان است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان توسعه فرهنگی را یکی از برنامه های محوری مدیریت اجرایی استان برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده در جریان بازدید از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به حوزه فرهنگ، اظهار داشت: استان لرستان از جمله استانهای با فرهنگ کهن و مردمانی ولایی و استکبار ستیز است.

وی با تاکید بر اینکه بحث فرهنگی مطلبی اساسی و ریشه ای است، ادامه داد: یکی از دستگاههای موثر در این حوزه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است که باید همه در جهت تقویت این نهاد همت کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر همکاری و تعامل همه جانبه برای ارتقا حوزه فرهنگ، گفت: نخبگان، علما، فرهیختگان و اصحاب رسانه با تعامل و همدلی باید زمینه توسعه همه جانبه و پایدار لرستان در حوزه فرهنگ و هنر را فراهم کنند.

دهمرده با تاکید بر اینکه توسعه فرهنگی استان یکی از برنامه های محوری مدیریت اجرایی لرستان است، یادآور شد: همه باید در این مسیر نهایت همکاری و تعامل را داشته باشند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود برگزاری دوره های آموزشی را راهکار مناسبی برای ارتقاء بهره وری و کارآمدی هر سیستمی دانست و بیان داشت: انجام فعالیت ها با در نظر گرفتن سه عنصر اساسی صحت، دقت و سرعت مستلزم آموزش نیروهای انسانی است.

کد مطلب 1255686

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