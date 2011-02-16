توسعه فرهنگی از برنامه های محوری مدیریت اجرایی لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده در جریان بازدید از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به حوزه فرهنگ، اظهار داشت: استان لرستان از جمله استانهای با فرهنگ کهن و مردمانی ولایی و استکبار ستیز است.

وی با تاکید بر اینکه بحث فرهنگی مطلبی اساسی و ریشه ای است، ادامه داد: یکی از دستگاههای موثر در این حوزه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است که باید همه در جهت تقویت این نهاد همت کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر همکاری و تعامل همه جانبه برای ارتقا حوزه فرهنگ، گفت: نخبگان، علما، فرهیختگان و اصحاب رسانه با تعامل و همدلی باید زمینه توسعه همه جانبه و پایدار لرستان در حوزه فرهنگ و هنر را فراهم کنند.

دهمرده با تاکید بر اینکه توسعه فرهنگی استان یکی از برنامه های محوری مدیریت اجرایی لرستان است، یادآور شد: همه باید در این مسیر نهایت همکاری و تعامل را داشته باشند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود برگزاری دوره های آموزشی را راهکار مناسبی برای ارتقاء بهره وری و کارآمدی هر سیستمی دانست و بیان داشت: انجام فعالیت ها با در نظر گرفتن سه عنصر اساسی صحت، دقت و سرعت مستلزم آموزش نیروهای انسانی است.