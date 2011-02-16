نشست مشترک فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی و ترکیه در اتاق بازرگانی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این جلسه بعد از ظهر چهارشنبه در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

در این جلسه، 100 نفر از فعالان تجاری و اقتصادی که همراه هیئت ریاست جمهوری ترکیه به تبریز سفر کرده اند، با بازرگانان و تجاری و فعالان اقتصادی تبریز در خصوص راهکارهای گسترش روابط فی مابین، رفع موانع موجود و تسهیل گسترش تجارت بین دوطرف به گفتگو نشستند.

رحیم صادقیان، رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه گفت: تاکنون 17 اتاق مشترک برای توسعه روابط تجاری بین دوطرف تشکیل شده است.

وی افزود: تاجران تبریز و ترکیه نیز تاکنون 15 بار در قالب هیئتهای تجاری و اقتصادی به کشورهای یکدیگر سفر کرده اند.

صادقیان با اشاره به اهمیت تاریخی روابط اقتصادی و فرهنگی آذربایجان شرقی و ترکیه تصریح کرد: دوطرف با توجه به همجواری و داشتن روابط تاریخی می توانند ارتباطات گسترده و مناسبی داشته باشند.

این فعال اقتصادی با یان اینکه سرمایه گذاری در ایران و ترکیه برای بازرگانان دوطرف افتخار است افزود: سرمایه گذاران هردوطرف در کشورهای طرف مقابل احساس می کنند در خانه خود سرمایه گذاری می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز تصریح کرد: حاضریم در امر سرمایه گذاری به طرفهای ترک کمک کنیم و در این زمینه هیچ محدودیتی نداریم.

صادق نجفی، رئس سازمان بازرگانی آرذبایجان شرقی نیز در این جلسه با بیان اینکه تبریز محوریت اصلی تجارت با کشورهای منطقه در این خطه از ایران است افزود: در دیدار استاندار و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با رئیس جمهوری ترکیه، موانع موجود بر سر راه توسعه همکاری های اقتصادی فی مابین بررسی و دستورات لازم برای رفع این مشکلات از سوی عبدالله گل صادر شد.

وی افزود: رئیس جمهوری ترکیه در این دیدار قول مساعد داد تا با رفع هرگونه مانع بر سر راه توسعه روابط تجاری فی مابین، سطح مراودات اقتصادی دوطرف به 30 میلیارد دلار پیش بینی شده برسد.