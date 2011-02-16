میزان مصرف آب در همدان دو برابر استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی رحیمی‌فر بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین سمینار آب، آموزگار و خلاقیت در همدان اظهار داشت: جلوگیری از آلودگی آب و استفاده صحیح از آب دو محور مهم در توسعه آب محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه آگاه سازی و مشارکت مردمی نقش مهمی در کاهش مصرف آب دارد، اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از شهروندان بیش از الگو، آب مصرف می‌کنند و در بخش‌های مختلف بیش از نیاز مصرف می شود.

رحیمی فر افزود: در صورت ادامه این روند با مشکلات بسیاری مواجه می‌شویم.

وی با بیان اینکه 99 درصد جمعیت شهری همدان زیر پوشش آب شرب و بهداشتی قرار دارند، افزود: 70 درصد آب شرب در شستشو و نظافت استفاده می‌شود که در این زمینه بانوان نقش مهمی در درست مصرف کردن ایفا می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در ادامه از مدارس به عنوان کانون اصلی آموزش یاد کرد و با بیان اینکه باید از طریق این مراکز فرهنگسازی استفاده از آب عملی شود، گفت: معلمان نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف و ترویج آن بین دانش‌آموزان و خانواده‌ها دارند.