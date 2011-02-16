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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۰۷

میزان مصرف آب در همدان دو برابر استاندارد است

میزان مصرف آب در همدان دو برابر استاندارد است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: الگوی مصرف آب باید 150 لیتر به ازا هر نفر در روز باشد که این مقدار در همدان 280 لیتر است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی رحیمی‌فر بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین سمینار آب، آموزگار و خلاقیت در همدان اظهار داشت: جلوگیری از آلودگی آب و استفاده صحیح از آب دو محور مهم در توسعه آب محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه آگاه سازی و مشارکت مردمی نقش مهمی در کاهش مصرف آب دارد، اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از شهروندان بیش از الگو، آب مصرف می‌کنند و در بخش‌های مختلف بیش از نیاز مصرف می شود.

رحیمی فر افزود: در صورت ادامه این روند با مشکلات بسیاری مواجه می‌شویم.

وی با بیان اینکه 99 درصد جمعیت شهری همدان زیر پوشش آب شرب و بهداشتی قرار دارند، افزود: 70 درصد آب شرب در شستشو و نظافت استفاده می‌شود که در این زمینه بانوان نقش مهمی در درست مصرف کردن ایفا می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در ادامه از مدارس به عنوان کانون اصلی آموزش یاد کرد و با بیان اینکه باید از طریق این مراکز فرهنگسازی استفاده از آب عملی شود، گفت: معلمان نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف و ترویج آن بین دانش‌آموزان و خانواده‌ها دارند.

کد مطلب 1255691

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