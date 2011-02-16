ارسال 98 مقاله به همایش انطباق خدمات درمانی با موازین شرعی در خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، غفار علی محمودی در نشست استانی کمیته قانون انطباق فنی موسسات درمانی با موازین شرع مقدس اسلام در سخنانی اظهار داشت: همایش انطباق اولین همایشی است که در این زمنیه در کشور برگزارمی شود.

وی ادامه داد: تاکنون 98 مقاله از اندیشمندان، پژوهشگران و محققین کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده که مقالات رسیده در حال داوری هستند.

دبیر همایش سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شرع مقدس اسلام با اشاره به دعوت از اساتید برجسته ملی در حوزه اخلاق در این همایش، بیان داشت: برای هرچه پربار شدن همایش یاد شده از 10 تن از اساتید بنام و ارزشمند کشور برای ایراد سخنرانی جامع دعوت به عمل آمده است.

محمودی ادامه داد: همایش سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شرع مقدس 21 و 22 اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار می شود.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان و مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: متأسفانه در زمینه انطباق خدمات درمانی با موازین شرع مقدس به صورت جدی توسط پژوهشگران و محققین، کاری انجام نشده است.

حجت الاسلام سیدمحمد طاهری از پژوهشگران و فعالان در این زمینه خواست که با روی آوردن به مباحث نظری و علمی در این حوزه، تحقیقات خود را معطوف به انطباق خدمات درمانی با موازین شرعی کنند.

وی با اشاره به حضور شخصیت های برجسته و ممتاز کشوری در این همایش، ابراز امیدواری کرد که این رخداد علمی فرهنگی که برای اولین بار در کشور مطرح می شود منشأ خیرات و برکاتی برای جامعه علمی کشور و استان لرستان باشد.