اولین مجموعه سامانه شبیه ساز سلاح سبک در کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد قربانی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح اولین سامانه شبیه ساز سلاح سبک در قرارگاه پدافند هوایی جنوب شرق کشور با اشاره به اینکه آموزش در پدافند هوایی خاتم الانبیا از اولویتهای کاری این یگان محسوب می شود، بیان داشت: در راستای اوامر فرماندهی کل قوا همپای فعالیتهای شبانه روزی کارکنان، آموزش قرارگاه در جهت تامین نشریات، متون و فضای آموزشی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاستهای آموزشی مبنی بر 70 درصد آموزش عملی و 30 درصد آموزش تئوری، اولویت اول پدافند هوایی بر ساخت مجموعه های شبیه ساز می باشد.

قربانی اظهارداشت: در همین راستا مطالعات از سامانه های عملیاتی با بهره گیری از نیروهای نخبه و صنایع دفاعی کشور آغاز شد که نخبگان توانستند کمک شایانی به پیشرفت و ساخت تجهیزات شبیه سازی شده در پدافند هوایی خاتم الانبیا داشته باشند.

معاون تربیت و آموزش پدافند هوایی خاتم الانبیا گفت: تا کنون هیچ مشکلی در ساخت تجهیزات شبیه ساز عملیاتی نداشته ایم و عمده تلاش خود را معطوف به انبوه سازی کرده ایم.

به گفته وی، سامانه شبیه ساز سلاح سبک در قرارگاه پدافند هوایی جنوب شرق کشور برای اولین بار بوده است و یکی از بهترین سامانه هایی است که توسط متخصصین داخلی طراحی شده است که برای تمامی یگانها قابل استفاده است.