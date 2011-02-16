80 هزار دانشجو از خدمات کمیته امداد (ره) بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر میرشکار اظهار داشت: این افراد پس از فارغ التحصیلی به افراد شاغل و مولد تبدیل می شوند.



وی افزود: هر سال به طور متوسط 30 هزار نفر توسط کمیته امداد امام (ره) خودکفا و توانمند می شوند.



میرشکار گفت: به منظور ایجاد فضای گفتگو بین مسئولان کمیته امداد و دانشجویان تحت حمایت این نهاد 32 نشست دانشجویی در طول بهمن و اسفندماه جاری در سطح کشور برگزار می شود.



