80 هزار دانشجو از خدمات کمیته امداد (ره) بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر میرشکار اظهار داشت: این افراد پس از فارغ التحصیلی به افراد شاغل و مولد تبدیل می شوند.
وی افزود: هر سال به طور متوسط 30 هزار نفر توسط کمیته امداد امام (ره) خودکفا و توانمند می شوند.
میرشکار گفت: به منظور ایجاد فضای گفتگو بین مسئولان کمیته امداد و دانشجویان تحت حمایت این نهاد 32 نشست دانشجویی در طول بهمن و اسفندماه جاری در سطح کشور برگزار می شود.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام (ره) گفت: در زمان حاضر 80 هزار دانشجو دوره های مختلف دانشگاهی از خدمات این نهاد بهره مند شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر میرشکار اظهار داشت: این افراد پس از فارغ التحصیلی به افراد شاغل و مولد تبدیل می شوند.
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