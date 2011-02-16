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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۷

80 هزار دانشجو از خدمات کمیته امداد (ره) بهره مند شدند

80 هزار دانشجو از خدمات کمیته امداد (ره) بهره مند شدند

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام (ره) گفت: در زمان حاضر 80 هزار دانشجو دوره های مختلف دانشگاهی از خدمات این نهاد بهره مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر میرشکار اظهار داشت: این افراد پس از فارغ التحصیلی به افراد شاغل و مولد تبدیل می شوند.

وی افزود: هر سال به طور متوسط 30 هزار نفر توسط کمیته امداد امام (ره) خودکفا و توانمند می شوند.

میرشکار گفت: به منظور ایجاد فضای گفتگو بین مسئولان کمیته امداد و دانشجویان تحت حمایت این نهاد 32 نشست دانشجویی در طول بهمن و اسفندماه جاری در سطح کشور برگزار می شود.

 

کد مطلب 1255694

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