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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۱۵

تاکید یک رسانه روسی بر پایگاه مردمی بشار اسد

تاکید یک رسانه روسی بر پایگاه مردمی بشار اسد

در حالی که برخی تحلیلگران ادعا می کنند سوریه از گزینه های بعدی قیام مردمی پس از تونس و مصراست اما مردم این کشور همچنان از رئیس جمهوری کشورشان حمایت می کنند.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیه الیوم، برخی منابع اعلام کردند که "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه هنگام شرکت در تجمع مردمی به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.

این منابع افزودند : تلویزیون سوریه دیروز تصاویری از "بشاراسد" در خارج از محیط دانشگاهی در این کشور را پخش کرد که طی آن هزاران نفر وی را مورد حمایت جدی قرار دادند.

منابع مذکور اعلام کردند : رئیس جمهوری سوریه که با خودروی شخصی خود حرکت می کرد با پیاده شدن از آن به ابراز احساسات حاضرین پاسخ داد.

به گفته این منابع، این اولین حضور رئیس جمهوری سوریه پس از قیامهای مردمی در تونس و مصر بوده است.

کد مطلب 1255695

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