ارائه 3 میلیون نفر ساعت آموزش فنی حرفه ای در لرستان

علی فروزش در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در 9 ماه نخست سالجاری 3 میلیون و 725 هزار و 681 نفر ساعت در لرستان تحت پوشش آموزش های فنی و حرفه ای قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: آموزش های فنی و حرفه ای در دو سطح مهارتهای پایه و پیشرفته در مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت، آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد، مراکز جوار و بین کارگاهی صنایع و دانشگاهها و مراکز سیار شهری، روستایی، زندانها و پادگان در استان ارائه می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان خاطر نشان کرد: در سال جاری جامعه هدف آموزش های فنی و حرفه ای را چهار گروه شاغلان بنگاههای اقتصادی و بخشهای خدماتی، دانشجویان و فارغ التحصیلان و کارجویان شهری و روستایی تشکیل می دهند.

فروزش ادامه داد: این اداره کل با توجه به تعهدات آموزشی در 9 ماهه نخست سال جاری به میزان 206 هزار و 928 نفر ساعت در بخش شاغلین و به میزان 534 هزار و 275 نفر ساعت در بخش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی آموزشهای فنی و حرفه ای را ارائه داده است.

وی تصریح کرد: همچنین در مدت زمان یاد شده کارجویان شهری لرستان به میزان 2 میلیون و 401 هزار نفر ساعت و کارجویان روستایی استان نیز به میزان 582 هزار و 808 نفر ساعت آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.