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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۴

فروزش خبر داد:

ارائه 3 میلیون نفر ساعت آموزش فنی حرفه ای در لرستان

ارائه 3 میلیون نفر ساعت آموزش فنی حرفه ای در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان از ارائه بیش از سه میلیون نفر ساعت آموزش فنی حرفه ای در این استان خبر داد.

علی فروزش در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در 9 ماه نخست سالجاری 3 میلیون و 725 هزار و 681 نفر ساعت در لرستان تحت پوشش آموزش های فنی و حرفه ای قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: آموزش های فنی و حرفه ای در دو سطح مهارتهای پایه و پیشرفته در مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت، آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد، مراکز جوار و بین کارگاهی صنایع و دانشگاهها و مراکز سیار شهری، روستایی، زندانها و پادگان در استان ارائه می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان خاطر نشان کرد: در سال جاری جامعه هدف آموزش های فنی و حرفه ای را چهار گروه شاغلان بنگاههای اقتصادی و بخشهای خدماتی، دانشجویان و فارغ التحصیلان و کارجویان شهری و روستایی تشکیل می دهند.

فروزش ادامه داد: این اداره کل با توجه به تعهدات آموزشی در 9 ماهه نخست سال جاری به میزان 206 هزار و 928 نفر ساعت در بخش شاغلین و به میزان 534 هزار و 275 نفر ساعت در بخش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی آموزشهای فنی و حرفه ای را ارائه داده است.

وی تصریح کرد: همچنین در مدت زمان یاد شده کارجویان شهری لرستان به میزان 2 میلیون و 401 هزار نفر ساعت و کارجویان روستایی استان نیز به میزان 582 هزار و 808 نفر ساعت آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.

کد مطلب 1255697

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