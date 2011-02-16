به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار با رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، دبیرخانه و اعضای هیئت علمی همایش بین المللی نفس و بدن با بیان اینکه مسئله نفس و بدن از مهم‌ترین مسائل معرفتی است، اظهار داشت: مسئله نفس و بدن مهم‌ترین مسئله معرفتی است که با سرشت و سرنوشت ما کار دارد و هر اندازه در این راستا تلاش کنیم باز هم کم است.



وی ادامه داد: شناخت ما از روح خیلی کم است، ما خودمان را فقط در محدوده اینکه بتوانیم بدنمان را اداره کنیم شناخته‌ایم، بررسی این موضوع راه حوزه و دانشگاه نیست بلکه راه مسجد و حسینیه است.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه ما حوزویان و دانشگاهیان مشکل نظری داریم، یادآور شد: حوزویان و دانشگاهیان سعی می‌کنند تا مشکلات نظری خود را از راه بدیهی حل کنند، ما در باره موضوعی همایش داریم که ابزارمان بسیار کم است.



وی با بیان اینکه ما درباره موضوعی قصد داریم بحث کنیم که یک طرف آن به خداوند وصل است و یک طرف آن دست انسان است، خاطرنشان کرد: جریان روح غیر از بحث‌های علم حصولی است، بوعلی با همه هوشمندی با علم نفس و بدن مشکل جدی داشت.



آیت الله جوادی آملی اضافه کرد: برخی سوالاتی که در ارتباط با روح مطرح می‌شود این است که روح چیست، چرا به اینجا آماده و رابطه‌اش با بدن چیست، برخی‌ها می‌گویند که نفس آنقدر قوی است که می‌تواند رابطه تنگاتنگی با خداوند داشته باشد.



وی با بیان اینکه در علم النفس می‌گویند، نفس می‌تواند به آنجا برسد که وحی پذیر باشد، تصریح کرد: شما باید از فضلا و اندیشمندانی که از خارج کشور و داخل کشور دعوت کرده‌اید بخواهید که برای سوالاتی که در رابطه با نفس و روح مطرح شده است راهکارو پاسخ‌هایی را بیان کنند.



همچنین در ابتدای این دیدار حجت الاسلام محمدتقی سبحانی گزارشی از نحوه برگزاری و مقالاتی که تاکنون به دبیرخانه همایش بین المللی نفس و بدن رسیده است ارائه کرد.



گفتنی است همایش دو روزه بین المللی نفس و بدن 18 و 19 اسفند‌ماه در قم برگزار خواهد شد.

