دشمن جرات تجاوز هوایی به آسمان ایران ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرتیپ فرزاد اسماعیلی عصر پهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح اولین سامانه شبیه ساز سلاح سبک کشور در قرارگاه پدافند هوایی جنوب شرق کشور در جمع خبرنگاران بیان داشت: آنقدر قدرت و انسجام بین نیروهای مسلح و مردم وجود دارد که دشمن به خودش جرات نمی دهد حتی یک قدم از فضای ما را مورد تجاوز هوایی قرار دهد.

سرتیپ اسماعیلی با بیان اینکه آموزش رکن اساسی هر یگان و سازمان است، خاطرنشان کرد: در پدافند هوایی با توجه به مقام معظم رهبری به پدافند هوایی آموزشهای به روز است.

وی اظهارداشت: با توجه به تهدیداتی که متوجه پدافند هوایی است همیشه باید به روز باشیم تا بتوانیم تهدیدات را خنثی نماییم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء بیان داشت: همواره تهدیدات، نیازمند آموزشهای به روز است تا بتوانیم یک پدافند منسجم با تمام پتانسیلهای کشور بر علیه دشمن احتمالی داشته باشیم.

وی با اشاره به نتایج مثبت رزمایش پدافند هوایی خاتم الانبیا در کشور خاطرنشان کرد: در این پدافند تمامی نیروهای مسلح و تجهیزات نوین نظامی به کار گرفته شد که با موفقیت همراه بود.

به گفته سرتیپ اسماعیلی، این رزمایش حاکی از انسجام بین نیروهای ارتش، سپاه، بسیج و یگانهای کشوری بود.

وی گفت: اولین چیزی که مورد تمرین و آزمایش قرار می گیرد، احراز آمادگی برای نیروهای مسلح و انسجام بین آنها است.

سرتیپ اسماعیلی افزود: انواع و اقسام سلاحهای پیشرفته در این رزمایش مورد آزمایش قرار گرفت و برخی از این سلاحها به بهره برداری رسید.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء با بیان اینکه همکاری خوبی بین صنعت داخلی و صنعت دفاعی کشور است، تصریح کرد: هماهنگی و همکاری این صنایع می تواند در محکمتر شدن دژ دفاعی کشور یاری رسان باشد.

وی با بیان اینکه تمامی تحرکات دشمن در خلیج فارس و دریای عمان رصد می شود، بیان داشت: آنقدر قدرت و انسجام در کشور وجود دارد که دشمن به خودش جرات تجاوز حتی به یک قدم از فضای هوایی ایران را نمی دهد.

وی گفت: تمامی تحرکات دشمن را از نظر اطلاعاتی و پدافند هوایی رصد می کنیم و نخواهیم گذاشت که حتی یک لحظه هم چشم ناپاکی به خاک ایران عزیزمان داشته باشند.