جمعیت ایثارگران حوادث 25 بهمن تهران را "آشوب اسرائیلی" توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت اقدام فتنه گران و آشوب طلبان و آشوبگران اسراییلی در 25 بهمن،‌ هدف اصلی پیاده نظام آمریکا و رژیم صهیونیستی از ایجاد اغتشاش در کشور را تلاش برای انحراف افکار عمومی و سرپوش نهادن بر موضوع شکست استکبار جهانی در مصر و تونس دانست.



در این بیانیه آمده است: منافقین کوردل و دشمنان زخم‌خورده انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران برای کاستن از حلاوت حماسه عظیم ملت های مسلمان منطقه در سرنگونی مهره های استکبار جهانی و از بین بردن شیرینی حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن که در حقیقت اعلام همبستگی ملت غیور و انقلابی ایران با بیداری اسلامی کشورهای منطقه بود،‌ روز دوشنبه 25 بهمن ماه با هماهنگی اربابان خارجی خود،‌ برای ایجاد رعب و وحشت در دلهای مردم مسلمان تهران اغتشاش آفرینی و خرابکاری را در دستور کار قرار دادند.

آنها این بار آشکاراتر از قبل و به دعوت مستقیم آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی به میدان آمدند و ضمن آتش زدن اموال عمومی و بیت‌المال با سردادن شعارهای ساختارشکنانه، بر نوکری و پادویی برای استکبار جهانی مهر تایید زدند و عجبا که این لکه ننگ را بر سر دست گرفته و چون سند افتخار به دیگران نشان می دهند.

غافل از این که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول سی و دو سال گذشته وقایعی تلخ تر و دسیسه هایی سهمگین تر از این را که نمونه آن در فتنه سال 88 دیده شد،‌ با موفقیت پشت سر گذاشته است و اغتشاش آفرینی های اینچنینی هرگز نخواهد توانست در اراده ملت ایران برای پیشرفت و تعالی، علی رغم توطئه های دشمنان مانعی محسوب شود.



از طرف دیگر موج بیداری اسلامی خاورمیانه هم به قدری در میان ملت های مسلمان منطقه، ‌تحولات بنیادین و عمیق ایجاد کرده که بعید به نظر می رسد،‌ حرکت ابلهانه و عقده گشایی نابخردانه جمعی مزدور امریکایی بتواند بر شکست‌های تاریخی و مفتضحانه آمریکا و رژیم بخت برگشته صهیونیستی در مصر و تونس سرپوش گذارد.

این روزها که به اعتراف سردمداران رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار، زلزله انقلاب های اسلامی، سراسر منطقه خاورمیانه را فرا گرفته است بار دیگر با فریادی بلند اعلام می داریم که راه ملت ایران،‌ راه اسلام ناب محمدی(ص) است و صراط مستقیم نهضت انقلاب اسلامی از مسیر آموزه های امام(ره) و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) می گذرد.

استکبار جهانی هم بداند که ملت ایران اگر در جریان فتنه 88 و اغتشاشات روز دوشنبه تهران شهیدی را نثار راه انقلاب کرد، اثبات کرده است که ‌صدها برابر این ایثارگری را حاضر است در میدان عمل نشان دهد چنانکه جوانان امروز ایران صدها برابر جوانان دیروز آمادگی شهادت و قربانی شدن در راه خدا را دارند. بنابراین استکبار جهانی با چنین اقدامات وحشیانه و به شهادت رساندن جوانان این مرز و بوم تنها چهره کریه‌المنظر و ضد حقوق بشری خود را در ایران و دیگر کشورهای اسلامی و آزادی‌خواه آشکار می کند.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن محکومیت مجدد فتنه گری های روز دوشنبه از همه مسئولان امنیتی و دستگاه قضایی می خواهد تا با اقدامی عاجل و قاطع، ضمن شناسایی عاملان اصلی این جنایت، سران داخلی فتنه را به اشد مجازات برساند.

