214 سالن ورزشی در استان اردبیل وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، توفیق کابلی عصر چهارشنبه در جلسه توسعه فضاهای ورزشی استان اظهار داشت: علاوه بر این تعداد، 85 سالن سرپوشیده نیز در مناطق شهری و روستایی استان وجود دارد.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزیهای انجام یافته و هماهنگی با فرمانداران شهرستانهای مختلف استان، انتظار داریم در سال 90 اعتباراتی از محل جاری و عمرانی برای افزایش این اماکن اختصاص یابد.

مدیرکل تربیت بدنی اردبیل سرانه ورزشی استان را در حال حاضر 64 صدم متر مربع عنوان کرد و افزود: این سرانه پیش از دهه فجر امسال 63 صدم متر مربع بود که با افتتاح سه سالن ورزشی در این ایام یک صم درصد افزایش یافته است.

به گفته وی این سرانه متوسط استانی است و در چهار شهرستان نیر، نمین ، کوثر و بیله سوار این میزان 1.2 مترمربع بوده و دو شهرستان دیگر استان نیز با دارا بودن دو متر مربع بالاتر از استانداردهای جهانی هستند.

کابلی با اشاره به احداث سالنهای ورزشی تخصصی در شهرستانها، از فعالیت 9 استخر مجهز در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: تمامی این استخرها در راستای اجرای طرح وزارت آموزش و پرورش به صورت نیمه وقت در اختیار دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی قرار گرفته است.

وی در پایان سالن ژیمناستیک نمین با اعتبار سه هزار و 200 میلیون ریال، سالن چند منظوره روستای اجیرلو پارس آباد و سالن چند منظوره شهرستان سرعین با مجموع اعتبار چهار هزار و 200 میلیون ریال از جمله سالنهای افتتاحی در دهه فجر عنوان کرد.

