فیروز صفه از سد دبیری تبریز گذشت/ شانس بقای پرسپولیس بیشتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز چهارشنبه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های فیروز صفه اصفهان و دبیری تبریز در سالن پیروزی اصفهان آغاز شد.

این دیدار که آخرین مسابقه دو تیم در فصل جاری مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود در پایان به برتری 5 بریک تیم فیروز صفه اصفهان انجامید. برای تیم فیروز صفه در این بازی خانگی قدرت الله بهادری (4 گل) و مهرداد جابری گلزنی کردند و تک گل تیم دبیری را هم احمد صفری به ثمر رساند. با این نتیجه تیم فیروز صفه 39 امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد و تیم دبیری تبریز با 19 امتیاز همچنان در رده یازدهم جدول باقی ماند.

با پنج گلی که تیم دبیری در بازی امروز دریافت کرد، تفاضل گل این تیم به عدد 22- رسید و این درحالیست که تیم پرسپولیس تفاضل گل 12- را دارد. با این شرایط اگر تیم پرسپولیس در بازی فردا مقابل شهید منصوری قرچک به نتیجه تساوی دست یابد، می تواند در لیگ برتر فوتسال ماندنی شود، در غیر اینصورت دبیری تبریز در فصل آینده همچنان نماینده تبریز در لیگ برتر فوتسال خواهد بود.

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- شهید منصوری قرچک 47 امتیاز (22 بازی) - قهرمان

2- گیتی پسند اصفهان 43 امتیاز (22 بازی)

3- فولاد ماهان اصفهان 42 امتیاز (22 بازی)

4- فیروز صفه اصفهان 39 امتیاز (23 بازی)

5- گسترش فولاد تبریز 37 امتیاز (22 بازی)

6- علم و ادب مشهد 36 امتیاز - تفاضل گل 12+ (22 بازی)

7- لبنیات ارژن فارس 33 امتیاز (22 بازی)

8- شرکت ملی و حفاری ایران 28 امتیاز (22 بازی)

9- راه ساری 27 امتیاز (22 بازی)

10- کیش ایر قم 22 امتیاز (22 بازی)

11- دبیری تبریز 19 امتیاز (23 بازی)

12- پرسپولیس تهران 18 امتیاز (22 بازی)

- هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال فردا پنجشنبه با برگزاری چهار بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

پنجشنبه - 28/11/89

* صنایع گیتی پسند اصفهان - علم و ادب سایپای مشهد، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

* شهید منصوری قرچک - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن هفتم تیر قرچک

* راه ساری - لبنیات ارژن فارس، ساعت 16، سالن شهید سید رسول حسینی ساری

* گسترش فولاد تبریز - کیش ایر قم، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز