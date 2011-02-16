اسرائیل ازماجراجویی جدید برحذر باشد/ قطعا انتقام خون مغنیه را می گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، امروز مراسمی به مناسبت سالگرد شهادت شماری از رهبران مقاومت از جمله سید عباس الموسوی و عماد مغنیه در جنوب بیروت(ضاحیه) برگزار شده است.



سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی در این مراسم که حضور سامی شهاب اسیر آزاد شده از زندانهای رژیم سرنگون شدن مبارک سبب غافلگیری حاضران شد، ابتدا به سالگرد شهدای مقاومت و ویژگی های آنها و سپس به تحولات سیاسی و همچنین تهدیدهای مستمر رژیم صهیونیستی اشاره کرد.



نصرالله بر ادامه شیوه مقاومت بر ضد دشمن به عنوان تنها راه بازپس گیری سرزمینهای اشغالی از صهیونیستهای غاصب تاکید کرد.



وی همچنین با اشاره به مسئله فلسطین گفت : عدالت یعنی بازگشت تمام آوارگان و تشکیل کشور مستقل فلسطینی در سرتاسر سرزمین اشغال شده و قصاص جنایتکاران جنگی است که تنها در این صورت صلح و امنیت دائمی در منطقه خاورمیانه برقرار خواهد شد، اما جستجوی صلح دروغین و دادن امتیاز، هرگز حق را به صاحبان آن بازنخواهد گرداند، بلکه به قاتلان پاداش خواهد داد که این روش هرگز سبب برقراری صلح نخواهد شد.



نصرالله این سئوال را پرسید که دولت آمریکا در برابر ثبات منطقه و بازگرداندن حق به صاحبانش و تشکیل دادگاههای بین المللی برای محاکمه صهیونیستهای جنایتکار چه اقدامی انجام داده است؟



نصرالله بار دیگر به مردم مصر به خاطر پیروزی انقلاب آنها بر مبارک دیکتاتور گفت : باید به انقلاب مردم مصر تبریک بگوییم، ما همچنین از آنها به خاطر آزادی محمد منصور مجاهد و مقاوم که در جمع ما حضور دارد، تشکر می کنیم، از همه جوانان مصر به خاطر آزادی این جوانان از جمله محمد منصور تشکر می کنیم.



وی افزود : تغییرات و تحولاتی متفاوت از زمان حسنی مبارک را شاهد هستیم که بیشترین تاثیرات آن بر اسرائیل بوده است.



دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به سخنان ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و نگرانی وی از بی ثباتی در منطقه پس از تغییرات در مصر و تونس خاطر نشان کرد : این اظهارات نشان دهنده ناتوانی رژیم صهیونیستی پس از دوره های اقتدار است و به سناریوهای جنگ آینده اشاره می کند.



وی تاکید کرد : به مجاهدان مقاومت می گویم برای روزی آماده شوید که اگر جنگی بر لبنان تحمیل شد، شاید رهبران مقاومت از شما بخواهند الجلیل(در مناطق اشغالی) را تصرف و یا به تعبیر دیگر آن را آزاد کنید.

نصرالله خاطر نشان کرد : تصمیم پاسخ به ترور فرمانده شهید عماد مغنیه همچنان به قوت خود باقی است و انشاء الله اجرا خواهد شد.



وی گفت : به سران و ژنرالهای صهیونیست می گویم به هر نقطه ای از دنیا که بروید و در هر زمان باید بدانید که هرگز خون عماد مغنیه هدر نخواهد رفت و ما از شما انتقام خواهیم گرفت.

خاطرنشان می شود که شهید عماد مغنیه 12 فوریه 2008 توسط مزدوران سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی "موساد" در سوریه ترور شد.