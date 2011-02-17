دردسر اعلام نرخ بلیت مترو/ بازگشت چمران به شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه این هفته شورای شهر که پس از چند هفته دوری مهدی چمران با ریاست وی برگزار شد، لایحه "تعیین قیمت بلیت خطوط مترو در سال 1390" بررسی و بر اساس آن اعلام شد: قیمت بلیت مترو از آغاز اردیبهشت ماه سال 1390 معادل قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد.

براساس این مصوبه نرخ بلیتهای تک سفره 975 تومان، 2 سفره 1725 تومان، بلیت‌های اعتباری مدت‌دار 180 روزه 81 هزار تومان و یک ساله 123 هزار تومان تعیین شده است. همچنین در سفرهایی که از کارت اعتباری مبلغ دار به جای بلیت اعتباری استفاده شود برای سفرهای با مسافت بین صفر تا 10 کیلومتر با 68 درصد تخفیف نسبت به بلیت‌های تک سفره 333 تومان، بین 10 تا 20 کیلومتر با 67 درصد تخفیف 351 تومان بین 20 تا 30 درصد با 61 درصد تخفیف 408 تومان، بین 30 تا 40 کیلومتر با 58 درصد تخفیف 444 تومان، بین 40 تا 50 کیلومتر با 50 درصد تخفیف 525 تومان و برای مسافت های بیش از 50 کیلومتر با 44 درصد تخفیف 585 تومان محاسبه خواهد شد.

در ادامه این مصوبه آمده است: چنانچه سهم دولت و شهرداری هر کدام معادل یک سوم از قیمت تمام شده بلیت مترو پرداخت شود شهرداری تهران شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه موظف است در تمامی ماه‌های سال 1390 بلیت مترو را به مبلغ یک سوم از نرخهای اعلام شده بفروشد. در صورت عدم تخصیص و پرداخت ماهیانه یارانه بلیت مترو توسط دولت و شهرداری تهران این شرکت می‌تواند نسبت به افزایش قیمت بلیت براساس نرخ اعلام شده اقدام کند.

این قیمت سبب نگرانی بسیاری از شهروندان شد که پاسخ شورا را نیز در پی داشت. شورای شهر تهران دراین توضیح تاکید کرد: براساس این مصوبه مقرر شد که یک سوم از هزینه‌های تعیین شده توسط مسافران و دو سوم دیگر توسط دولت و شهرداری (هر کدام یک سوم هزینه) پرداخت شود، به این ترتیب برخلاف توهم به وجود آمده قرار نیست مسافران بلیت مترو را 975 تومان خریداری کنند.

رقم 975 تومان تعیین شده تنها مربوط به بلیتهای تک سفره است، سهم مسافران مترو از این رقم تنها مبلغ 325 تومان است ضمن اینکه این رقم به دلیل تحقق دولت الکترونیک و کاهش عملیات پرهزینه تهیه بلیت‌های تک سفره تعیین شده است.

اطلاعیه شورای شهر را بسیاری عقب نشینی از مصوبه اعلام شده دانسته بودند. اما رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران در این رابطه گفت: از ابتدا نرخ اعلام شده برای بلیت مترو سال آینده 975 تومان بوده که یک سوم آن سهم شهروندان است و توضیح امروز شورای شهر عقب نشینی در مورد قیمتها نبوده بلکه هدف اطلاع رسانی صحیح بود.

حمزه شکیب با بیان اینکه قیمت مترو در سال آینده به طور متوسط 28 درصد رشد دارد گفت: این افزایش به دلیل تورم سالیانه و تاثیر هدفمند شدن یارانه ها بر هزینه های مترو است که ما رقم تورم را از رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی نیز پایین تر محاسبه کرده ایم.

وی ادامه داد: سال گذشته این رقم 750 تومان بود که سهم شهروندان از این رقم 250 تومان می شد و امسال به 325 تومان افزایش پیدا کرده است اما متاسفانه اطلاع رسانی در این مورد به درستی انجام نشده و اطلاعیه شورا نیز نیز برای رفع نگرانی شهروندان و تاکید بر اینکه مصوبه شورا تغییر نکرده صادر شده است.

ادامه مسیر خط چهار BRT تا ترمینال جنوب

ادامه مسیر خط چهار BRT تا ترمینال جنوب یکی دیگر از خبرهای قابل توجه حوزه شهری بود.

جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد با ورود سری جدید اتوبوسهای دوکابین به ناوگان، به زودی خط 4 اتوبوسهای تندرو تا ترمینال جنوب ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه خط 4 اتوبوسهای تندرو که از پارک وی آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه چمران به میدان جمهوری رسیده است، اظهار کرد: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در تلاشیم این خط را از سمت جنوب از میدان جمهوری به سمت میدان حق شناس، پل جوادیه، دشت آزادگان، میدان بهمن ، بزرگراه بعثت و در نهایت تا ترمینال جنوب ادامه دهیم تا شمال و جنوب شهر با این خط BRT که طولش به حدود 5/17کیلومتر خواهد رسید، به یکدیگر متصل شود.

راه اندازی 22 بوستان بدون دخانیات در پایتخت

راه اندازی 22 بوستان بدون دخانیات در پایتخت یکی دیگر از رویداد های شهری بود که معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در حاشیه افتتاح نخستین جشنواره شهر بدون دخانیات آن را اعلام کرد.

به گفته ایازی در این بوستانها NGO هایی برای ارائه اطلاعات در مورد مضرات سیگار و جلوگیری از استعمال آن فعال شده است.

وی از راه اندازی تشکلهایی در سطح 374 محله در سال 90 خبر داد و گفت: امیدواریم در این هزار و 750 بوستانی که در سطح شهر وجود دارد، شاهد عدم استعمال سیگار باشیم که این مهم با فرهنگ سازی مناسب محقق خواهد شد.

ساماندهی محلات قدیمی شهر تهران

مدیر بافت های تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم این هفته اعلام کرد: ساماندهی محلات قدیمی شهر تهران در دست انجام است وطرح ساماندهی خیابان های لاله زار، فردوسی، پیاده راه کردن حوزه تاریخی شهر تهران و همچنین طرح ساماندهی محور چوب فروش ها از عمده ترین طرح هایی است که در دست انجام است.

بررسی بدهیهای شهرداری در شورا

در جلسه روز سه شنبه شورای شهر بررسی بودجه سال آینده شهرداری ادامه داشت و بخش بدهی های شهرداری بررسی شد.

در جلسه علنی این هفته شورا که بدون حضور چمران برگزار شد، رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: بدهی پیمانکاران در سال 89 هزار و 100 میلیارد تومان است و حدود هزار و 500 میلیارد تومان میزان بدهی در سال 90 است که بر این اساس پیشنهاد می شود حدود هزار میلیارد تومان برای باز پرداخت آن قرار داده شود.

وی در ادامه به دیون پیمانکاران اشاره کرد و اظهار داشت: اکثر بدهی پیمانکاران ارقام ریزی است که به دلیل عدم پرداخت، پیمانکاران کار را با جدیت انجام نمی دهند.

خادم افزود: 68 میلیارد تومان در سال 90 باید بابت سود یک ساله اوراق مشارکت بافت فرسوده پرداخت شود که این میزان نیز به عنوان مطالبه در بودجه 90 دیده شده است.

خادم در خصوص بدهی به بانک ها بابت وام های دریافتنی نیز گفت: کل بدهی به بانک 740 میلیارد تومان است که این مبلغ نیز از بدهی مترو است ، از این میزان نیز 500 میلیارد تومان سر رسید سال 90 خواهد بود.

وی ادامه داد: بدهی مترو به بانک نیز 770 میلیارد تومان است که هم شامل بدهی فاینانس و هم بدهی وام های قبلی است، سر رسید بدهی مترو در سال 90 با لحاظ بدهی های فاینانس 582 میلیارد تومان است.

خادم خاطرنشان کرد: خوشبختانه معاونت مالی و اداری شهرداری با بانک توافق کرده است که بخش عمده این بدهی ها را به صورت غیر نقدی پرداخت کند که برای آن نیز باید ردیف تعریف شود.

وی در پاسخ به احمدی نژاد که پرسید کل بدهیهای شهرداری چقدر است، گفت: پرونده املاک تصرفی در حال بررسی است و به همین دلیل فعلا نمی توان میزان کل بدهی را اعلام کرد.



شفاف سازی عملیات های غیرنقدی در شهرداری

معاون مالی و اداری شهرداری تهران نیز در این جلسه گفت: اسناد ثبت شده را ملاک بدهی ها قرار دهیم ، هر کسی با ادعا نمی تواند از شهرداری پول بگیرد.

حسین محمد پورزرندی در جلسه امروز شورای شهر و در جریان بررسی بودجه 90شهرداری تهران که امروز با بحث بدهی های سال 89 شهرداری آغاز شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: شورای شهر باید افتخار کند که تمامی این موارد ثبت می شود، این بدهی ها پیش از این نیز در شهرداری رخ می داد اما جایی ثبت و ضبط نمی شد.

وی افزود: هم اکنون شرایطی را فراهم کردیم که عملیات غیر نقدی نیز ثبت می شود، حتی تک تک بن های توزیع شده نیز در حساب ها ثبت می شود.

معاون مالی اداری شهرداری با بیان اینکه روشها همچنان باید درست شود به بدهی ها اشاره کرد و گفت : بر اساس گزارش ارائه شده میزان بدهی به پیمانکاران هزار و 200 میلیارد تومان است که این میزان بر اساس اسناد ثبت شده به دست آمده است.

پورزرندی ادامه داد: قطعا به دلیل سیستم غیر شفاف مالی که شهرداری در گذشته دارای آن بود سیستم مالی با عقب ماندگی هایی مواجه است اما در مورد بدهی ها باید با سند صحبت کنیم و معاونت مالی میزان بدهی عنوان شده را تایید کند.



یک هزار و 600 میلیارد تومان درآمد فاقد سند در شهرداری

خسرو دانشجو نیز ضمن تشکر از شفاف سازی مالی در شهرداری گفت: در شهرداری به راحتی می‌توان مواردی را پیدا کرد که درآمدها ثبت نمی‌شود و این قابل اثبات است. یکی از موارد اشاره شده عدم پاسخگویی به میزان فروش تراکم است. اگر فروش تراکم ثبت می‌شود چرا پاسخی به شورا ارایه نمی‌شود.

وی ادامه داد: شهرداری یکهزار و 600 میلیارد تومان در سال 89 بابت فروش تراکم سیار بدون آنکه در حساب‌های شهرداری ثبت شود درآمد حاصل کرده است، این رقم در کجای بودجه قرار دارد.

سخنگوی شورای شهر با اشاره به 300 میلیارد تومان فاقد سند در دوره شهردار گذشته گفت: برای این رقم هیاهوی بسیاری برپا شد اما کسی پاسخگوی یک هزار و 600 میلیارد تومان فاقد سند نیست.

وی تاکید کرد: وقتی این موضوع را صحن علنی مطرح می کنم از مسئولیت‌های آن آگاهم و می توانم منطقه به منطقه بگویم در کدام نقطه چقدر تراکم فروخته شده است.هنوز به آن شفاف سازی ایده‌آل فاصله معناداری داریم.