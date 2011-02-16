3 طرح در دشتی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، سالن ورزشی شهر کاکی با ابعاد 24 در 44 متر و ظرفیت 500 نفر در دو طبقه با 5 میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار و و ساختمان شهرداری خورموج به وسعت سه هزار متر مربع با 8 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید .

همچنین گازرسانی به روستای علی آباد به عنوان اولین روستای شهرستان دشتی با 6 هزارو 100 متر و یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار که 55 خانوار را پوشش می دهد، توسط وزیر ارتباطات و فناوری به بهره برداری رسید.

وزیر ارتباطات وفناوری در آیین بهره برداری از این طرح ها گفت: سفرهای استانی فرصت مناسبی برای بررسی مسائل و مشکلات و آشنایی با کمبودها و خواسته های مردم است .

همچنین وزیر ارتباطات وفناوری در گلزار شهدای خورموج مرکز شهرستان دشتی حضور یافت و به روح بلند شهدا ادای احترام کرد .

شهرستان دشتی در 80 کیلومتری شرق بوشهر واقع است.