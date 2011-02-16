تیم بسکتبال راه و ترابری قم بازی سختی مقابل حفاری اهواز خواهد داشت

سید عباس آقا کوچکی در آستانه بازی تیمش در برابر تیم بسکتبال شرکت ملی حفاری که عصر پنج شنبه در سالن تختی شهر اهواز برگزار می‌شود در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: تیم حفاری اهواز در برابر تیم دانشگاه آزاد موفق به برتری شده است و هم اکنون نیز با توجه به جذب امیر امینی یکی از بازیکنان گارد راس تیم ملی در ترکیب تیمی خود با گذشته تفاوت بسیاری کرده است و تیم با انگیزه و متفاوتی شده است.



وی بیان داشت: با توجه به اینکه تیم حفاری اهواز از شرایط میزبانی نیز بهره‌مند است به مراتب حساسیت و شرایط بازی سخت‌تر می‌شود.



سر مربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم گفت: با توجه به اینکه تیم راه و ترابری قم بازی دور برگشت مسابقات لیگ بر‌تر کشور را در سالن تازه تاسیس دو هزار نفری شهید حیدریان خیلی خوب شروع کرد و بازیکنان تیم به ارزش‌های واقعی خودشان به خوبی پی‌بردند.



وی در خصوص بازی در برابر شرکت ملی حفاری اهواز اظهار داشت: تمام نکات بازی تیم حفاری را در دور رفت یادداشت کرده‌ایم و آن‌ها را برای بازیکنان تیم آنالیز کرده‌ام و بروی آنها تمرکز کرده‌ و در حال حاضر تیم برای بازی در مقابل تیم اهوازی آماده کامل دارد.



آقاکوچکی اضافه کرد: در بازی دور رفت در برابر شرکت ملی حفاری هیچ کدام از تیم‌ها بازیکن خارجی نداشتند ولی هم اکنون شرایط فرق می‌کند هر دو تیم دارای بازیکن خارجی هستند.



تیم بسکتبال راه و ترابری وابسته به فرد نیست



وی با اشاره به مصدومیت توماج کریمیان در چند بازی اخیر و در شرایط آرمانی نبودن این بازیکن اظهار داشت: کار تیمی و گروهی خوب تیم بسکتبال راه و ترابری قم سبب شده که نبود چند بازیکن مصدوم در ترکیب تیم، تیم دچار لطمه و شکه نشود و تیم وابسته به فرد نباشد.



آقاکوچکی اضافه کرد: ویژگی تیم‌های که گروهی و تیمی کار می‌کنند این است که با وجود از دست دادن مهره‌های با تجربه خود تیم دچار لطمه نشود و ما این موضوع را در تیم راه وترابری قم به خوبی مشاهده کرده‌ایم.



وی با بیان اینکه در حال حاضر توماج کریمیان مصدوم است و در چند بازی به خوبی از وی استفاده نشده است گفت: سلامتی بازیکنم در درجه اول برایم اهمیت دارد.



شایان ذکر است تیم راه و ترابری قم با پیروزی خودش در هفته دوازدهم مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور در برابر تیم پتروشیمی بندر امام با نتیجه 74 به 67 هم اکنون 10 برد، دو باخت و 20 امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور قرار دارد.



لازم به ذکر است تیم راه و ترابری قم روز چهارشنبه اولین تمرین خود را ساعت 17 در اهواز انجام خواهد داد و روز پنج شنبه ساعت 16 در سالن تختی اهواز به مصاف تیم شرکت ملی حفاری خواهد رفت.



تیم بسکتبال شرکت ملی حفاری با 11 بازی، سه برد و 14 امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی لیگ بر‌تر کشور قرار دارد.



واتاری مارش گارد راس آمریکایی، کلود مارکوس بازیکن فرانوی پست چهار، بازیکنان خارجی تیم راه وترابری قم و تیموتی الیس بازیکن آمریکایی پست یک و دو و جیو بایمن بازیکن باهاما (آمریکای مرکزی) پست پنج بازیکنان خارجی تیم شرکت ملی حفاری هستند که در مسابقه روز پنج شنبه حضور خواهند داشت.