کمبود فضای ورزشی در مدارس دخترانه شدیدا احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رئیسی امروز در آیین توریع و معارفه روسای جدید و قدیم اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان خوزستان، عنوان کرد: بر همین اساس به منظور توسعه و گسترش فضاهای ورزشی در سطح مدارسی که زمین کافی و گسترده داشته باشند، سالن ‌های چندمنظوره احداث خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال 90 برای احداث استخر‌های ورزشی برای دانش‌آموزان، اعتبارات جداگانه و ویژه ‌ای در نظر گرفته خواهد شد.



معاون امور عمرانی استانداری خوزستان، اذعان داشت: همچنین برای سال آینده 900 میلیارد تومان اعتبار برای ادامه طرح تخریب و بازسازی مدارس در کل کشور اختصاص یافت.



این مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش خوزستان، با بیان اینکه، طی پنج سال، 15 میلیون و 400 هزار متر مربع فضای آموزشی جدید جایگزین و تا دهه فجر امسال تحویل داده شد، تصریح کرد: هر روز بیش از هشت هزار متر مربع زیر بنای آموزشی در کشور ساخته شد.



به گفته رئیسی، طبق بررسی ‌ها، در این مدت‌ زمان، هر دو ساعت یک فضای آموزشی و هر روز بیش از 54 کلاس درس در کشور ساخته می ‌شد.



در ادامه این آیین، رئیس سازمان آموزش و پرورش خوزستان،با اشاره به اینکه خوزستان با 900 هزار دانش ‌آموز و 39 منطقه آموزشی، سومین استان در کشور از نظر جمعیت دانش ‌آموزی است، گفت: با توجه به این تعداد بالای دانش آموز و نیز سابقه هشت ساله دفاع مقدس و تخریب های ناشی از این جنگ تحمیلی، آموزش و پرورش در دور ترین نقاط استان از مدارس فعال برخوردار است.