سامانه فرستنده تلویزیونی دیجیتال در تمام کشور نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر علی عسکری در مراسم راه اندازی فرستنده تلویزیون دیجیتال صداوسیمای مرکز بوشهر اظهار داشت: نصب این سامانه موجب بهبود تصاویر دریافتی خواهد شد.

وی با اشاره به این که تا سال آینده این سامانه در همه مراکز صداوسیما به بهره برداری می رسد، افزود: بوشهر هشتمین استانی است که این سامانه در آن راه اندازی شده است .

عسکری افزود: با راه اندازی این سامانه 500 هزار نفر از جمعیت شهرهای بوشهر، برازجان، خورموج، کاکی و اهرم که 61 درصد جمعیت استان را شامل می شوند از این سامانه بهره مند می شوند .