  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۱۶

تا پایان سال 90؛

سامانه فرستنده تلویزیونی دیجیتال در تمام کشور نصب می شود

بوشهر- خبرگزاری مهر: معاون توسعه و فناوری رسانه ای سازمان صداوسیما گفت: تا پایان سال آینده سامانه فرستنده تلویزیونی دیجیتال در تمامی مراکز صداوسیما کشور نصب و به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر علی عسکری در مراسم راه اندازی فرستنده تلویزیون دیجیتال صداوسیمای مرکز بوشهر اظهار داشت: نصب این سامانه موجب بهبود تصاویر دریافتی خواهد شد.

وی با اشاره به این که تا سال آینده این سامانه در همه مراکز صداوسیما به بهره برداری می رسد، افزود: بوشهر هشتمین استانی است که این سامانه در آن راه اندازی شده است.

عسکری افزود: با راه اندازی این سامانه 500 هزار نفر از جمعیت شهرهای بوشهر، برازجان، خورموج، کاکی و اهرم که 61 درصد جمعیت استان را شامل می شوند از این سامانه بهره مند می شوند.

معاون توسعه و فناوری رسانه ای سازمان صداوسیما گفت: تاکنون با راه اندازی این سامانه 20 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت کشور یعنی حدود 29 درصد از این سرویس استفاده می کنند.

کد مطلب 1255715

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها