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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۴۹

30 بهمن در قم؛

اولین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه برگزار می‌شود

اولین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر تعاونی ناشران استان از برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی حوزه دین باهمکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود حسینی با اشاره به زمان برگزاری این نمایشگاه تصریح کرد: این نمایشگاه از 30 بهمن لغایت 6 اسفند در متجمع فرهنگی امام خمینی‌(ره) برگزار می‌شود.

وی از حضور ناشران خارجی در این نمایشگاه خبر داد و اظهار داشت: ناشرانی از کشورهای لبنان و ایران در این نمایشگاه شرکت می‌کنند.

مدیر تعاونی ناشران استان قم، تاکید کرد: مراسم افتتاحیه نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه با حضور آیت الله سبحانی از مراجع عظام تقلید و دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

مدیر اجرایی اولین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان فضای نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه گفت: فضای این نمایشگاه 2 متر مربع است.

حسینی در پایان از طلاب وفضلای حوزه علمیه قم دعوت کرد تا برای بازدید و خرید کتب در نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه شرکت کنند.
 

کد مطلب 1255717

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