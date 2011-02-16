به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود حسینی با اشاره به زمان برگزاری این نمایشگاه تصریح کرد: این نمایشگاه از 30 بهمن لغایت 6 اسفند در متجمع فرهنگی امام خمینی‌(ره) برگزار می‌شود.



وی از حضور ناشران خارجی در این نمایشگاه خبر داد و اظهار داشت: ناشرانی از کشورهای لبنان و ایران در این نمایشگاه شرکت می‌کنند.



مدیر تعاونی ناشران استان قم، تاکید کرد: مراسم افتتاحیه نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه با حضور آیت الله سبحانی از مراجع عظام تقلید و دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.



مدیر اجرایی اولین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان فضای نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه گفت: فضای این نمایشگاه 2 متر مربع است.



حسینی در پایان از طلاب وفضلای حوزه علمیه قم دعوت کرد تا برای بازدید و خرید کتب در نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه شرکت کنند.

