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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۱۰

حاجی بابایی خبر داد:

استخدام 30 هزار معلم حق التدریس از سال آینده

استخدام 30 هزار معلم حق التدریس از سال آینده

بوشهر - خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پرورش از استخدام 30 هزار معلم حق التدریس به مرور از سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، آموزش و پرورش طی 5 سال باید 60 هزار معلم حق التدریس را به تدریج استخدام می کرد که از این تعداد 30 هزار نفر امسال استخدام شدند و بقیه نیز سال آینده استخدام می شوند.

وی همچنین از دستور پرداخت تفاوت تطبیق معلمان جدید الاستخدام از سوی رئیس جمهور خبر داد و گفت: تاکنون این مابه تفاوت در بسیاری از استانها من جمله بوشهر پرداخت شده و استان های باقیمانده نیز تا پایان سال پرداخت می شود ضمن این که عیدی نیز به این معلمان داده شده است.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: 500 مدرسه ورزش در کشور از سال آینده ایجاد می شود که براساس این برنامه مدارس در دوره های راهنمایی و متوسطه هرکدام 6 ساعت در هفته به فراگیری رشته های تخصصی ورزشی خواهند پرداخت.

کد مطلب 1255718

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