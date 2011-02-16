استخدام 30 هزار معلم حق التدریس از سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، آموزش و پرورش طی 5 سال باید 60 هزار معلم حق التدریس را به تدریج استخدام می کرد که از این تعداد 30 هزار نفر امسال استخدام شدند و بقیه نیز سال آینده استخدام می شوند .

وی همچنین از دستور پرداخت تفاوت تطبیق معلمان جدید الاستخدام از سوی رئیس جمهور خبر داد و گفت: تاکنون این مابه تفاوت در بسیاری از استانها من جمله بوشهر پرداخت شده و استان های باقیمانده نیز تا پایان سال پرداخت می شود ضمن این که عیدی نیز به این معلمان داده شده است.