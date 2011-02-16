تشکیل شرکت تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا جوانمردی عصر چهارشنبه در نخستین حضور خود در جمع اصحاب رسانه و خبر افزود: روح حاکم بر تعاون مشارکت فعال آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی است که در سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب به قوای سه گانه کشور تبلوری خاص دارد و دولت را مکلف به توزیع عادلانه ثروت در جامعه می کند.

این مقام دولتی، اقتصاد حاکم بر کشور را در سه بعد دولتی، خصوصی و تعاون محوری بررسی کرد و بیان داشت: اقتصاد دولتی درس خود را در کشورهای بلوک شرق، جمهوری های شوروی سابق و برخی کشورهای اروپایی پس داده و نتیجه آن درست در نقطه مقابل"کوچک سازی دولت"است، اقتصادی خصوصی نیز تدام سکولاریسم غربی است اما "تعاون محوری"شکل تکامل یافته مدل های اقتصادی است که توزیع عادلانه ثروت در جامعه، گسترش عدالت محوری، کاهش اختلاف طبقاتی و... از جمله مزیتهای آن است.

تعاونی های مصرف و مسکن بخشی از ظرفیتهای تعاون هستند

جوانمردی در پاسخ به سوالی پیرامون چالشهای پیش روی تعاونی ها در استان البرز اظهار داشت:عدم آشنایی جامعه با ظرفیتهای فراوان بخش تعاون از دغدغه های کنونی این اداره کل است و از آنجا که جامعه کارمندی و کارگری بیشتر با تعاونی های مصرف و مسکن سر و کار داشته اند دیگر ظرفیتهای تعاونی ها از نگاه مردم مغفول مانده است.

وی ادامه داد: تعاونی های مصرف و مسکن صرفا بخشی از ظرفیتهای تعاون هستند و شهروندان در زمینه های مختلف و فراخور توانایی های خود می توانند با حداقل هفت نفر عضو تعاونی تشکیل دهند و به جامعه تعاونگران ایران زمین بپیوندند.

ارائه طرح فرهنگی به دبیرخانه فرهنگ و هنر البرز برای معرفی ظرفیتهای تعاون

در ادامه این نشست خبری، اصحاب رسانه و خبر از کم کاری مسئولان برای معرفی ظرفیتهای بخش تعاون به جامعه انتقاد کردند که جوانمردی ضمن تائید گفته های آنان از ارائه طرح فرهنگی به دبیرخانه فرهنگ و هنر البرز با مضمون معرفی ظرفیتهای تعاون به آحاد مختلف جامعه خبر داد و بیان داشت: باید پذیرفت دیدگاه دولتهای گذشته نسبت به بخش تعاون چندان مطلوب نبوده است و آنان بستر لازم برای پویایی تعاونی ها را فراهم نکرده اند حال آنکه در دولتهای نهم و دهم شاهد رشد پنج درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی هستیم.

به گفته وی، بر اساس طرح ارائه شده به دبیرخانه فرهنگ و هنر استان البرز مطالب مربوط به نحوه تشکیل تعاونی ها، مزایای سرمایه گذاری در بخش تعاون، معرفی تسهیلات دولتی در بخش تعاون و... جزو ستون ثابت نشریات محلی، ماهنامه ها و ویژه نامه روزنامه های سراسری خواهد شد و اعتبار ریالی نیز آن از صندوق اعتبارات فرهنگی استان تامین می شود.

ارائه آموزش به قضات در شورای حل اختلاف

جوانمردی همچنین از راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به مشکلات و جرایم بخش تعاون در استان البرز خبر داد و گفت:از آنجا که قانون اساسی در مواردی شورای حل اختلاف را جهت ایجاد سازش و ممانعت از ورود پرونده به دادسرا مرجع ذی صلاح تشخیص داده است در همین زمینه با همکاری اداره کل دادگستری استان در صدد ارائه آموزش های لازم به قضات مربوطه هستیم تا در آینده ای نزدیک شاهد آغاز به کار شورای حل اختلاف ویژه بخش تعاون باشیم.

عضویت 601 هزار و 200 مرد و 185 هزار و 800 زن در تعاونی های البرز

در ادامه این نشست هم اندیشی که به درخواست اصحاب رسانه و خبر شکل نشست خبری به خود گرفت،خبرنگاری درباره تعداد تعاونی های فعال استان و نیز تعداد اعضای آنان سوال کرد که جوانمردی در پاسخ اظهار داشت: عضویت نزدیک به یک سوم جمعیت البرز در تعاونی ها نشان از رشد فرهنگ و مشارکت در بخش تعاون در این خطه از کشور است.

وی از فعالیت 2 دو هزار و 900تعاونی در سطح استان خبر داد و گفت: تعداد 480 تعاونی در ساوجبلاغ، 370 تعاونی در نظرآباد، 150تعاونی در اشتهارد، 352تعاونی تولیدی صنعتی و 298تعاونی کشاورزی در کرج، 850 تعاونی مسکن، 160 تعاونی خدماتی و 140 تعاونی مصرف در سطح استان البرز فعالیت دارند.

این مسئول، در تفکیک 818هزار نفر جمعیت مرد و زن عضو در تعاونی های استان البرز خاطر نشان کرد: نزدیک به 601 هزار و دویست مرد و 185 هزار و هشتصد زن در تعاونی های فعال استان البرز فعالیت دارند.

بنا بر اظهارات وی، 123هزار و هشتصد فرصت شغلی از محل فعالیت دو هزار و 900 تعاونی مذکور در سطح استان ایجاد شده است که این رقم با تشکیل و فعالیت تعاونی های نوع جدید افزایش خواهد یافت.

مقایسه سرانه اشتغال در بخش تعاون و سایر بخشها

مدیر کل تعاون استان البرز در بخش دیگری از سخنانش به مقایسه سرانه ایجاد اشتغال در حوزه تعاون و سایر بخش ها پرداخت و بیان داشت:بخش خصوصی برای ایجاد هر شغل در بخش صنعت بالغ بر 650 میلیون ریال و در بخش کشاورزی 450میلیون ریال هزینه می کند حال آنکه این رقم در حوزه تعاون با احتساب بخش مسکن 250 میلیون ریال و بدون احتساب آن 130 میلیون ریال است.

این مسئول با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور سهم تعاون از اقتصاد کشور باید از 9 درصد فعلی به 25درصد برسد، ادامه داد:اداره کل تعاون استان البرز در راستای تحقق اسناد فرادستی چون سند چشم انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه کشور اقدامات کارشناسی را در دستور کار قرار داده است که از جمله آن می توان به برنامه ریزی جهت رایزنی و انعقاد تفاهم نامه با ادارات جهادکشاورزی، صنایع و معادن، میراث فرهنگی، بهزیستی و نیز دانشگاهها و مراکز علمی در راستای جذب نخبگان و صاحبان سرمایه به حوزه تعاون اشاره کرد.

تشکیل شرکت تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی البرز

وی همچنین به اقدامات اداره کل تعاون جهت تسهیل فعالیت شرکت تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی البرز اشاره کرد و گفت:مذاکرات ایجاد مرکز نمایشگاه دائمی صنایع دستی البرز با شورای اسلامی کرج صورت پذیرفته است و با تحقق آن، زمینه لازم برای عرضه دستاوردهای هنری فعالان صنایع دستی البرز که سالانه 15 میلیون مسافر گذری را داراست، مهیا می شود.

این مسئول همچنین از تقویت کارگاههای تولیدی محصولات صنایع دستی البرز خبر داد و خاطر نشان کرد: ایجاد اتحادیه های صادراتی جهت صدور محصولات صنایع دستی البرز به دیگر کشورهای جهان در دستور کار اداره تعاون است و با جدیت دنبال می شود.

مدیر کل تعاون استان البرز از حضور ضعیف اتاق تعاون در نمایشگاههای داخلی و خارجی گلایه کرد و گفت: متاسفانه حضور تعاونی ها در نمایشگاههای داخلی و خارجی برغم اختصاص یارانه لازم از سوی دولت و احتساب آن در بودجه اتاق های تعاون مغفول مانده است و این موضوع نیازمند رسیدگی است.

این مسئول اضافه کرد: هر گونه تغییر در اساسنامه اتاق های تعاون باید بر اساس سلسه مراتب صورت پذیرد .

تشکیل تعاونی های نوع جدید در دستور اداره کل تعاون

جوانمردی در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه دولت خدمتگزار با ابلاغ ماموریت تشکیل تعاونی های نوع جدید به وزارت تعاون، گام بزرگی در راستای حمایت از دهک های کم برخوردار جامعه برداشته است، تصریح کرد: روح حاکم بر تشکیل تعاونی های نوع جدید پیروی از سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در راستای ترویج خصوصی سازی و تقسیم عادلانه ثروت در جامعه است.

به گفته این مسئول، شرکت های تعاونی فراگیر ملی، سهامی عام، فراگیر دهستانی و تعاونی های دانش بنیان و زنان زیر شاخه های تعاونی های نوع جدید است.

مقام میانی وزارتخانه تعاون خاطر نشان کرد:70درصد از سهام شرکت های تعاونی فراگیر ملی، فراگیر دهستانی و دانش بنیان و زنان در اختیار سه دهک با درآمد پایین جامعه است و 30درصد مابقی نیز در اختیار مدیران، صاحبان سرمایه و نخبگان خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که نقش اداره کل تعاون در تشکیل تعاونی های نوع جدید چیست، بیان داشت: این نهاد در راه اندازی شرکت های تعاونی همکاری مطلوبی دارد و در زمینه تامین آورده مالی سه دهک کم برخوردار جامعه تلاش می کند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش به وظایف کلی وزارت تعاون در سطح کشور اشاره کرد و گفت: هدایت، نظارت و پشتیبانی تعاونی ها اولین رسالت زیر شاخه های وزارت تعاون در سراسر ایران است.

جوانمردی ادامه داد: در این مرحله که مشتمل بر دو نوع نظارت: مالی و قانونی است، ترازهای سه ماهه مالی تعاونی ها بررسی می شود و کنترل دقیقی هم بر فرآیندهای داخلی تعاونی ها اعم از برگزاری مجامع، انتخابات، صورت جلسات و... اعمال می شود.

وی، آموزش را فصل دیگر اقدامات وزارت تعاون بیان کرد و اظهار داشت: آموزش های عمومی، تخصصی و پشتیبانی مالی مهمترین رویکرد وزارتخانه در بعد آموزشی است که کاملا رایگان می باشد.

مدیر کل تعاون البرز گفت: آشنایی شهروندان با نحوه تشکیل تعاونی، توانمندسازی آنان در رشته های تخصصی جهت بهره وری بیشتر، ارائه تسهیلات مالی به تعاونی های واجد شرایط و راهنمایی اعضای تعاونی های تازه تاسیس برای تشکیل مجامع عمومی، انتخابات هیات مدیره و...از دیگر اقدامات در حوزه آموزش است.

جوانمردی اذعان داشت: محور سوم عملکرد وزارت تعاون نیز تشکیل تعاونی های نوع جدید است که در بالا بدان اشاره شد.