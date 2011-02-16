سرنوشت مبهم پیمان سازش کمپ دیوید

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالباری العطوان" در مطلبی با عنوان "سرنوشت ابهام آمیز پیمان کمپ دیوید" می نویسد: اولین تماس رسمی میان "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و "حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر بر میزان تعهد به پیمان کمپ دیوید استوار بود.

این موضوع تاکیدی بر دو موضوع اساسی است؛ نخست حالت رعب و وحشتی که اسرائیل از زمان سقوط دیکتاتور مصر بدان گرفتار شده است و دیگری محوریت این پیمان در تعیین روابط آتی میان قاهره و تل آویو است که تاثیر مثبت یا منفی آن را مشخص خواهد کرد.

پاسخ طنطاوی به همتای اسرائیلی اش کلی بود، اما برای کاستن از نگرانی اسرائیل و دادن اندک اطمینانی کافی بود، جزئیات موضوع هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد. هر چند که این تماس در نوع خود در زمان کنونی پرسشهایی را مطرح می کند.

طنطاوی اعلام کرده است که به همه پیمانها متعهد است هر چند که به طور مستقیم از این پیمان نامی به میان نیاورده است، اما نمی تواند پیمان کمپ دیوید را از قاعده مستثنی کند. این موضوع اطمینان جزئی برای اسرائیل به وجود آورد، اما مردم را نگران کرد.

وی می نویسد: این صحیح است که مصر مرحله انتقالی پس از دیکتاتوری را می گذراند و اصولا باید تمرکز اولیه بر اوضاع داخلی باشد، اما به هر حال روابط بین المللی و نحوه تعامل جهانی نمی تواند اهمیت نداشته باشد.

قیامی که در مصر رخ داد دامنه آن به کشورهی عربی رسیده یا خواهد رسید و به ویژه اسرائیل نیز از تبعات این امر در امان نخواهد بود. آنچه بیشتر به نگرانی اسرائیل دامن می زند تحت الشعاع قرار گرفتن اردن و عربستان دو متحد آن و ائتلاف میان طبقه متوسط با جریانهای اسلامی است.

نگرانی دیگر اسرائیل بازنگری نظام جدید مصر در معاهدات خود است. شاید اذهان فراموش کرده اند که کمپ دیوید بندی درباره بازنگری هر پانزده سال این پیمان دارد موضوعی که در دوره مبارک علاقه ای به آن نشان داده نشد به ویژه درباره تعداد سربازان مصری در سیناء.

العطوان نوشت : متاسفانه رژیم مبارک به طور یکجانبه به این پیمان عمل کرد و این فرصت را برای اسرائیل فراهم آورد که با فراغ بال به دست آمده از جبهه جنوبی جنگهایی علیه لبنان و نوار غزه به راه اندازد و به شهرک سازی و ایجاد دیوار حائل بپردازد.

تغییری که هم اکنون در مصر به وجود آمده است به تدریج این کشور را در زمره دشمنان اسرائیل قرار خواهد داد و اسرائیل پس از سی سال آسودگی خاطر باید آماده جنگ فراگیر باشد.

وی می افزاید: این قیام چهره منطقه را به طور کلی تغییر خواهد داد. دوره حسنی مبارکها و حامیان صهیونیستش به سر آمده است. مصر هم اکنون حکم فانوسی را دارد که روشن کننده مسیر امت ستمدیده شده است.