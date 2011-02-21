غفلت از حضور گردشگران خارجی در زمان برگزاری جشنواره های داخلی

سعید عبداللهی، کارشناس ارشد گردشگری با بیان اینکه جشنواره های بین المللی فقط نام بین المللی بودن را یدک می کشند به خبرنگار مهر گفت: اوج برگزاری جشنوارههای بین المللی در فصل زمستان است. در این جشنواره ها فیلمها و گروههای خارجی بسیاری شرکت می کنند اما هیچیک از گردشگران خارجی در این فستیوالها شرکت نمی کنند.

عبداللهی تصریح کرد: متولیان گردشگری و فعالان گردشگری کشورهایی دیگر زمانی که جشنواره یا مراسم خاصی برگزار می شود درصدد آوردن تور گردشگری هنری یا علمی به کشورشان برمی آیند چون می دانند که با چه هدفی باید گردشگر را جذب کرد.

این کارشناس گردشگری گفت: اما در ایران تنها افرادی که در جشنوارهها شرکت می کنند فقط ایرانی ها هستند. درحالی که برگزاری جشنواره های بین المللی ظرفیتی است که به راحتی فعالان و متولیان گردشگری کشور آن را از دست می دهند.

وی بیان کرد: شاید هنوز مسئولان برگزاری جشنواره های بین المللی نمی دانند که باید یک بخش ویژه برای مهمانان خارجی شرکت کننده در جشنواره ها اختصاص دهند و یا تمهیداتی را برای آنها در نظر بگیرند اما در هر حال سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی می بایست شرایط را برای ورود گردشگر هنری و فرهنگی به ایران در زمان برگزاری جشنواره های بین المللی فراهم کند.

عبداللهی تصریح کرد: بهتر است سازمان میراث فرهنگی به جای اینکه هفته های فرهنگی در کشورهای دیگر برگزار کند که کسی از نتیجه آن باخبر نمی شود، از فرصت برگزاری جشنواره های بین المللی به خصوص جشنوارهای بهمن ماه استفاده کند و برای آن تمهیداتی بیاندیشد.

وی افزود: متاسفانه اکنون دغدغه سازمان میراث فرهنگی پرداختن به موضوعاتی غیر از توسعه صنعت گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی است.