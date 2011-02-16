تاکید جوانان انقلابی بر محاکمه قاتلان/ موضع گیری جدید آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، آمریکا در موضع گیری جدید خود درباره مصر اعلام کرد موضع دولت مصر درباره معاهده صلح با اسرائیل مبهم است.

رئیس سازمان اطلاعات آمریکا(سیا) ضمن هشدار درباره قطع کمکهای آمریکا به مصر گفت : کمکهای نظامی به مصر بسیار ناچیز است.

از سوی دیگر هیئت امنای تازه تاسیس انقلاب مصر خواستار محاکمه همه کسانی که در کشتار مردم طی قیام اخیر دست داشته اند، شد.

همچنین در ادامه موضع گیری های بین المللی "فیدل کاسترو" رهبر کوبا با اشاره به ثروتهایی که خاندان مبارک از مصری ها غارت کرده اند خواستار بازگرداندن این ثروتها از سوی آنها شد.