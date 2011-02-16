افزایش دامنه بارشها و سرمای هوا به اکثر نقاط کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارش سازمان هواشناسی، نسبت به روز گذشته هوای برفی و باران مناطق بیشتری از نیمه غربی کشور را در برگرفته‌ است.

ماکو، الشتر، توسیرکان، بانه، خلخال، سردشت، زرین دشت، روانسر، پارس‌آباد، بیله سوار، سرعین،اردبیل و نورآباد و همچنین کنگاور، مناطقی از غرب کشور هستند که در حال حاضر شاهد بارش برف هستند.

بنابراین گزارش، در ایلام، اردبیل، پیرانشهر، سنندج و مریوان، کرمانشاه و آستارا، ریزش‌ها به صورت باران است و در تهران نیز در ارتفاعت شمیرات از اوایل صبح بارش برف آغاز شده است.

درحال حاضر به جهت حاکم بودن جریانات جنوبی یا غالب بودن جریانات کم فشار، برودت هوای اکثر مناطق کشور رو به افزایش است.

این سازمان پیش‌بینی کرد به تدریج از امروز بارش‌ها در سواحل دریای خزر شدت یابد و با شمالی شدن جریانات هوا علاوه بر کاهش دما، دریای مازنداران مواج پیش‌بینی می‌شود.

همچنین با گذشت زمان ابرها مناطق بیشتری از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، ایلام، همدان و لرستان را در نیز بر می‌گیرند.

سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد: از امشب بارخنه موج جدیدی به نیمه جنوبی و ترکیب آن با سامانه شمالی علاوه بر ادامه بارندگی‌ها در نیمه شمالی کشور، ابرها باران‌زا آسمان استان‌های چهارمحال بختیاری کهکیلویه و بویراحمد و شمال فارس، جنوب اصفهان، کرمان، یزد و ارتفاعات خوزستان، شمال هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی و خراسان شمالی را فرا بگیرد.

همچنین با حاکمیت شرایط فعلی در دو روز آتی خلیج فارس طوفانی پیش‌بینی می‌شود. بنابراین گزارش کم‌ترین دمای هوای امروز تهران 6 درجه و حداکثر به 12 درجه می‌رسد.