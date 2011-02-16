حوادث 25 بهمن اراده مردم ایران را در حمایت از نظام محکمتر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدرضا رحیمی عصر چهارشنبه در نشست با منتخبین فعالان اقتصادی استان بوشهر اظهار داشت: این حوادث باعث تحکیم اراده و عزم ملت ایران اسلامی در حمایت از ولایت فقیه و ارزشهای انقلاب شد و دشمن هم بار دیگر متوجه شد که نمی تواند مانع سیل خروشان مردم ایران در دفاع از دستاوردهای نظام شود و حرکت آنها را متوقف کند .

وی افزود: حوادث 25 بهمن بدتر از حادثه عاشورای پارسال که با هماهنگی بدترین مردمان جهان یعنی اسرائیل صورت گرفت ، حرکتی بود در مسیر حمایت از جنایت های امریکا و ایادی سرسپرده اش که با هماهنگی منافقین صورت گرفت .

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه این اتفاقات زشت زخمی است که هیچ وقت فراموش نمی شود، گفت: این اتفاق کوچک ناگوار و نامیمون نمی تواند سیل مسیر خدایی و الهی مردم ایران را متوقف کند .

معاون اول رئیس جمهور گفت: هماهنگی با اسرائیل غاصب و با شیطان ترین شیطان یعنی آمریکا که منجر به شهادت دو دانشجوی بیگناه شد و هماهنگی با منافقین و همراهی با همه رذالتها بهار ماه ربیع را برای ایرانیان قدری خدشه دار کرد .

رحیمی با بیان اینکه ایران به نام بوشهر افتخار می کند، گفت: مردم این دیار از بزرگترین مردمان ایران اسلامی هستند و در سطح ملی نیز به یقین فضلا، علما، صاحبان فکر و اندیشه و قلم بزرگی از بوشهر داشته ایم و خواهیم داشت.