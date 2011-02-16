  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۵۱

اعزام راهیان نور گلستان دوبرابر شد

اعزام راهیان نور گلستان دوبرابر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد راهیان نور گلستان گفت: سال گذشته حدود 9 هزار نفر به سرزمین های نور اعزام شدند که این تعداد امسال به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ ابوالفضل میرکریمی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در سالجاری با حمایت دستگاههای مختلف استان بیش از 20 هزار نفر در قالب راهیان نور عازم سرمزین های عملیاتی جنوب می شوند.

وی اظهار داشت: این تعداد شامل دانش آموزان، دانشجویان و قشرهای مختلف مردمی است که در قالب کاروانهای طراحی شده به مناطق عملیاتی می روند.
 
وی خاطرنشان کرد: کاروانهای راهیان نور استان امسال در مدارس خرمشهر مستقر می شوند و به دو پادگان مستقر در منطقه می روند.
 
سرهنگ میرکریمی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و انتقال ایثارگریهای دوران دفاع مقدس را از جمله اهداف اعزام این کاروانها اعلام کرد.
 
مسئول ستاد راهیان نور گلستان بیان داشت: نسل جوان و گروههای مختلف در این بازدیدها با مناطق عملیاتی آشنا می شوند و آن تفکری که موجب عزت ایران اسلامی شد را مشاهده خواهند کرد.
 
وی افزود: مناطق جنگی بهترین مکان برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نو است و این فرهنگ باید برای نسل های آینده ماندگار شود.
کد مطلب 1255746

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها