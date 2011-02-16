اعزام راهیان نور گلستان دوبرابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ ابوالفضل میرکریمی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در سالجاری با حمایت دستگاههای مختلف استان بیش از 20 هزار نفر در قالب راهیان نور عازم سرمزین های عملیاتی جنوب می شوند.

وی اظهار داشت: این تعداد شامل دانش آموزان، دانشجویان و قشرهای مختلف مردمی است که در قالب کاروانهای طراحی شده به مناطق عملیاتی می روند.

وی خاطرنشان کرد: کاروانهای راهیان نور استان امسال در مدارس خرمشهر مستقر می شوند و به دو پادگان مستقر در منطقه می روند.



سرهنگ میرکریمی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و انتقال ایثارگریهای دوران دفاع مقدس را از جمله اهداف اعزام این کاروانها اعلام کرد.

مسئول ستاد راهیان نور گلستان بیان داشت: نسل جوان و گروههای مختلف در این بازدیدها با مناطق عملیاتی آشنا می شوند و آن تفکری که موجب عزت ایران اسلامی شد را مشاهده خواهند کرد.

وی افزود: مناطق جنگی بهترین مکان برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نو است و این فرهنگ باید برای نسل های آینده ماندگار شود.