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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۵

42 دانشجوی نخبه تحت حمایت امداد گلستان هستند

42 دانشجوی نخبه تحت حمایت امداد گلستان هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: در این استان 42 دانشجوی نخبه تحت حمایت وجود دارد که ما به داشتن این دانشجویان افتخار می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: از این تعداد، 27 دانشجوی مخترع،10 دانشجو در زمینه ورزشی تحت حمایت هستند.

وی اظهار داشت: همچنین سه نفر از آنان در زمینه قرآنی و دو نفر از آنان در زمینه هنر و ادبی درخشیدند که باعث سرافرازی است.
 
وی خاطرنشان کرد: دو هزار و 62 62 دانشجو تحت حمایت کمیته امدادامام خمینی (ره) است که 67 درصد آن را دانشجویان دختر و 32 درصد آن را دانشجویان پسر تشکیل می دهند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان گفت: واحد فرهنگی از چهار کمیسیون (مشاوره ، کانون ها و اردوها ، تسهیلات و امکانات دانشجویی ، آموزش خانواده ) تشکیل شده است.
 
وی با اشاره به تنوع اقوام در این استان افزود : 63 درصد از جمعیت تحت پوشش این نهاد را افراد شیعه و 37 درصد آن را افراد اهل تسنن تشکیل داده اند.
 
55 هزار خانوار تحت پوشش امداد گلستان هستند.
کد مطلب 1255747

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