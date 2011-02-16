42 دانشجوی نخبه تحت حمایت امداد گلستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: از این تعداد، 27 دانشجوی مخترع،10 دانشجو در زمینه ورزشی تحت حمایت هستند.

وی اظهار داشت: همچنین سه نفر از آنان در زمینه قرآنی و دو نفر از آنان در زمینه هنر و ادبی درخشیدند که باعث سرافرازی است.

وی خاطرنشان کرد: دو هزار و 62 62 دانشجو تحت حمایت کمیته امدادامام خمینی (ره) است که 67 درصد آن را دانشجویان دختر و 32 درصد آن را دانشجویان پسر تشکیل می دهند.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان گفت: واحد فرهنگی از چهار کمیسیون (مشاوره ، کانون ها و اردوها ، تسهیلات و امکانات دانشجویی ، آموزش خانواده ) تشکیل شده است.

وی با اشاره به تنوع اقوام در این استان افزود : 63 درصد از جمعیت تحت پوشش این نهاد را افراد شیعه و 37 درصد آن را افراد اهل تسنن تشکیل داده اند.

55 هزار خانوار تحت پوشش امداد گلستان هستند.