اردوگاه فرهنگی تخصصی امداد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد میرشکار عصر چهارشنبه در گردهمایی مسئولان فرهنگی امداد در گلستان افزود: اردوگاه نماز، حجاب و آینده سازان از جمله اردوگاههای تخصصی است که در دستور کار است.

وی اظهار داشت: اردوگاه ها می خواهند فعالیت خودشان را بر اساس نیاز افراد قرار دهند.



معاون فرهنگی امداد کشور گفت: ماهیت کار و فعالیت فرهنگی دارای دو ویژگی نظام مند و هدفمند است.

وی در خصوص رسالت این نهاد اظهار داشت: این نهاد حمایت ویژه از استعدادهای درخشان و نخبگان تحت پوشش، آموزش مهارت های زندگی به خانواده جهت تشکیل خانواده سالم و صیانت از خانواده در برابر آسیب های اجتماعی را برعهده دارد.

میرشکار بیان داشت:ارتقاء و تقویت دین باوری، غنی سازی اوقات فراغت خانواده و جوانان جهت همسو با اسلام و نظام اسلامی و.... از دیگر اهداف است.

زمانی رئیس واحد فرهنگی امداد گلستان نیز گفت: وفیقات این واحد منیجه سه عامل، لطف خداوند در امورات همه امدادگران و امور فرهنگی، راهنمایی ها و هدایت های مدیریت استان، همکاری و هماهنگی همکاران در شاخه های سطح استان به عنوان

مسئولان فرهنگی، مشاور و مربیان آموزش خانواده بوده است.



وی در اشاره به برجسته گیهای این اداره در سال جاری بیان داشت: این اداره در خصوص فعالیتهای نماز از سوی ستاد اقامه نماز اخذ رتبه برتر در بین ادارات استان، اخذ رتبه دوم در ارتباط با ثبت سامانه اوقات فراغت در استان را کسب کرد.

زمانی افزود: برگزاری اولین همایش آسیب شناسی خانواده، حدود 90 دانش آموز و دانشجوی نخبه در رشته های مختلف، استفاده از مراکز خصوصی و پژوهشکده جهت نوشتن طرح درس و آموزش خانواده و.... از دیگر موفقیت هاست.